Thể thao Lionel Messi chấn thương không hội quân cùng Argentina; Liên đoàn Bóng đá Thái Lan bị tố bán dữ liệu cho Malaysia Messi chấn thương không hội quân cùng đội tuyển Argentina; Sao trẻ Indonesia thi đấu cho câu lạc bộ nổi tiếng Brazil là ai; Liên đoàn Bóng đá Thái Lan bị tố bán dữ liệu cho Malaysia...là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Messi chấn thương không hội quân cùng đội tuyển Argentina

Siêu sao Lionel Messi sẽ không thể cùng đội tuyển Argentina tham dự hai trận đấu quan trọng với Brazil và Uruguay ở vòng loại World Cup 2026 vì chấn thương.

Sau trận đấu giữa Inter Miami và Atlanta United ở giải Nhà nghề Mỹ diễn ra vào sáng 17/3, Lionel Messi dính chấn thương cơ khép. Ngay sau đó, Messi liên lạc với các bác sĩ ở đội tuyển Argentina và cuối cùng, huấn luyện viên Scaloni đã không triệu tập anh trong đợt tập trung này.

Vấn đề thể lực dường như là nguyên nhân chính khiến Messi vắng mặt. Ảnh: Getty

Cùng với Messi, nhiều ngôi sao khác của đội tuyển Argentina như Giovanni Lo Celso, Alejandro Garnacho và Paulo Dybala cũng vắng mặt trong đợt tập trung này.

Hiện tại, Argentina đang dẫn đầu bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với 25 điểm sau 12 trận. Họ sẽ đến làm khách trên sân của Uruguay vào ngày 22/3 và gặp Brazil vào ngày 26/3.

Sao trẻ Indonesia thi đấu cho câu lạc bộ nổi tiếng Brazil là ai?

Welber Jardim, tài năng trẻ sinh năm 2007 của U20 Indonesia, chính là cầu thủ Indonesia đầu tiên ký hợp đồng chuyên nghiệp với một CLB hàng đầu của Brazil là Sao Paulo FC.

Jardim gia nhập lò đào tạo của Sao Paulo FC vào năm 2018 và nhanh chóng khẳng định tài năng với hàng loạt danh hiệu trẻ như Gothia Cup, Dana Cup và Madewis Cup năm 2019. Báo chí của Brazil thậm chí đã gọi Jardim, người thường đá vị trí chạy cánh phải, với biệt danh "Neymar Indonesia".

Cách đây ít ngày, Welber Jardim đã chia sẻ trên trang mạng xã hội của mình, thông báo tin vui ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Câu lạc bộ Sao Paulo FC.

Welber Jardim gia nhập Sao Paulo FC của Brazil.

Sao trẻ Indonesia viết: "Đây là 1 ngày rất đặc biệt, vì tôi đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Sao Paulo FC. Tôi rất hạnh phúc vì khoảnh khắc này gợi nhớ lại bao kỷ niệm và những người bạn, những người tôi mong muốn có được cơ hội này".

“Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những người đã giúp đỡ tôi trong quá trình này, dù trực tiếp hay là gián tiếp. Phần còn lại, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Nỗ lực của tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Cảm ơn Chúa", Welber Jardim chia sẻ.

Với cột mốc này, Welber Jardim trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên ký hợp đồng với 1 Câu lạc bộ Brazil, làm nên lịch sử cho bóng đá Indonesia.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan bị tố bán dữ liệu cho Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đang đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng về việc bán dữ liệu bóng đá cho một công ty Malaysia, dẫn đến những thất bại liên tiếp trước đội tuyển Malaysia trong nhiều năm qua.

Theo tờ Today Line, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã bán dữ liệu của giải vô địch quốc gia nước này (Thai League) cho một công ty Malaysia với bản hợp đồng 10 năm, bắt đầu từ năm 2018 đến năm 2028. Vụ việc này xuất phát từ thời của cựu Chủ tịch FAT Somyot.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan có thêm bê bối từ thời ông Somyot Poompanmoung làm Chủ tịch. Ảnh: FAT

Theo các nguồn tin, quyết định này bị coi là "sai lầm chí mạng", tạo điều kiện cho đối thủ trực tiếp như Malaysia khai thác thông tin, dẫn đến việc đội tuyển Thái Lan thường xuyên gặp bất lợi khi đối đầu với Malaysia trong những năm qua.

Bán dữ liệu không chỉ liên quan đến giải đấu mà còn về đội tuyển quốc gia, tạo ra cơ hội cho đối thủ phân tích chiến thuật và yếu điểm của đội tuyển Thái Lan.

Việc FAT bán thông tin này cho một công ty nước ngoài, đặc biệt là thuộc một đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Malaysia, khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự minh bạch và lợi ích mà Thái Lan nhận được từ thương vụ này.

Một số chuyên gia cho rằng, đây chính là nguyên nhân khiến Thái Lan thường xuyên thua Malaysia trong thập kỷ qua, khi thống kê cho thấy Thái Lan chỉ thắng 2, hòa 3 và thua đến 4 trận trước Malaysia trong 10 năm gần đây.

Sau khi lên nắm quyền vào năm 2024, Chủ tịch FAT hiện tại, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), đã phát hiện ra hợp đồng gây tranh cãi này và nỗ lực đàm phán để mua lại nhằm kiểm soát dữ liệu bóng đá quốc gia. Tuy nhiên, phía công ty Malaysia từ chối bán lại quyền khai thác thông tin, khiến FAT rơi vào thế khó.

Lý do tiền vệ Việt kiều khó cạnh tranh vị trí ở U22 Việt Nam

Theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, ban huấn luyện U22 Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm đội hình, sắp xếp nhân sự sao cho phù hợp với năng lực của từng cá nhân. Trong đó, trường hợp của Andrej Nguyễn An Khánh được cân nhắc nhiều nhất.

Được đào tạo bài bản tại châu Âu, Nguyễn An Khánh sở hữu bộ kỹ năng cơ bản tốt. Anh vốn dĩ là một tiền vệ trung tâm và có thể chơi như tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, việc U22 Việt Nam đá sơ đồ chiến thuật 3-4-3 buộc các tiền vệ trung tâm phải giàu thể lực nhằm quán xuyến tuyến giữa. Sức mạnh, sức bền chính là điểm yếu của An Khánh.

Andrej Nguyễn An Khánh cần chứng minh năng lực. Ảnh: Hải Hoàng

Do đó, ban huấn luyện muốn thử nghiệm Andrej An Khánh như một cầu thủ tấn công thuần túy hơn, cởi bỏ anh khỏi áp lực phải hỗ trợ phòng ngự. Cầu thủ này phải nỗ lực thể hiện bản thân nhằm đảm bảo một suất đá chính, hoặc trụ lại để dự SEA Games 33. Vị trí tiền đạo, tiền vệ lệch trái có thể giúp An Khánh phát huy khả năng.

Anh được HLV Troussier đích thân giới thiệu về nước từ năm 2023. Tuy nhiên, ở tuổi 18, không dễ để anh có thể vượt trội so với các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Lần này, An Khánh được kỳ vọng sẽ giúp U22 Việt Nam có thành tích tốt và hướng tới SEA Games 33.

U23 Việt Nam sẽ bước vào 3 trận đấu gặp Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekisan ở CFA Team China 2025./.