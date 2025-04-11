Lisa - Leon mừng sinh nhật 5 tuổi, gửi 100 triệu về miền Trung Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tổ chức tiệc sinh nhật sang trọng cho cặp song sinh Lisa - Leon, đồng thời trích 100 triệu đồng để ủng hộ người dân vùng bão lũ.

Vừa qua, cặp song sinh Lisa và Leon nhà ca sĩ Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý đã chào đón sinh nhật lần thứ 5. Gia đình đã tổ chức một buổi tiệc ấm cúng tại một khách sạn sang trọng và nhân dịp này, hai bé đã trích 100 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tổ chức sinh nhật cho cặp song sinh Lisa - Leon.

Tiệc sinh nhật ấm cúng bên bạn bè

Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức tại một khách sạn hạng sang với không gian ngoài trời có sân vườn và hồ bơi, tạo điều kiện cho các bé vui chơi thoải mái. Khách mời chủ yếu là bạn bè cùng lớp của Lisa và Leon. Không gian được trang trí với nhiều bóng bay và bánh ngọt theo hai tông màu hồng và xanh, phù hợp với sở thích của hai bé.

Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức tại một khách sạn hạng sang.

Chia sẻ về cột mốc 5 tuổi của các con, Hồ Ngọc Hà viết: "5 tuổi, một cột mốc cũng đáng nhớ và đánh dấu cho giai đoạn của những cô bé cậu bé bắt đầu biết rõ mình tên gì, tính cách sao, sở trường nào và đã bắt đầu rõ ràng nói 'không' với những gì mình không thích".

Lisa - Leon được bố mẹ chuẩn bị 2 chiếc bánh kem theo sở thích riêng.

Món quà ý nghĩa hướng về miền Trung

Trong ngày đặc biệt, gia đình Hồ Ngọc Hà đã có một hành động ý nghĩa khi quyết định gửi nhiều phần quà đến các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Lisa và Leon đã trích 100 triệu đồng để ủng hộ bà con vùng bão lũ ở miền Trung, cụ thể là Huế và Đà Nẵng.

"Trong ngày kỷ niệm đặc biệt này, Lisa và Leon sẽ xin gửi đi nhiều món quà đã nhận được và cả của 2 bạn đến những bạn nhỏ thiếu may mắn. Bên cạnh đó, 2 con cũng xin gửi 100 triệu tiếp theo tới miền Trung", nữ ca sĩ chia sẻ.

Lisa - Leon trích 100 triệu đồng gửi đến bà con miền Trung.

Nét riêng của hai "thiên thần nhỏ"

Ở tuổi lên 5, cặp song sinh ngày càng thể hiện rõ những nét tính cách riêng biệt và được nhận xét là thừa hưởng nhiều đặc điểm từ cha mẹ. Lisa được cho là giống mẹ với vẻ ngoài xinh xắn, đôi chân dài và tính cách có phần điềm đạm, cẩn thận. Trong khi đó, Leon là "bản sao" của Kim Lý với nét tuấn tú và tính cách hiếu động, yêu thích các môn thể thao như bóng đá, tennis và bơi lội.

Cặp song sinh nhà Kim Lý - Hồ Ngọc Hà được khen đáng yêu ở tuổi lên 5.

Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ về sự khác biệt này: "Lisa rất giống Hà, còn Leon rất giống bố. Tính cách cũng vậy, Lisa khó tính như Hà, để ý từng tí một, còn Leon là OCD từ bé, một cọng tóc rớt xuống cũng nhặt đi vứt".

Lisa được khen ngợi ngày càng xinh xắn.

Chú trọng giáo dục và tính tự lập

Vợ chồng Kim Lý - Hồ Ngọc Hà rất chú trọng việc dạy con tự lập từ sớm. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc các con tự gấp chăn, dọn đồ chơi hay phụ giúp việc nhà. Dù được đầu tư học tại trường quốc tế, Lisa và Leon vẫn được gia đình ưu tiên dạy tiếng Việt một cách kỹ lưỡng.

Hồ Ngọc Hà cho biết: "Tiếng Việt rất khó học nên các em sẽ nói và học tiếng Việt trước. Tiếng Anh, Thụy Điển chắc chắn các con sẽ nói hay và bắt đầu học sau cũng không sao".