Liverpool hụt Marc Guehi: sai lầm chuyển nhượng hè 2025 Liverpool hụt Marc Guehi vì chậm chân ở hạn chót: Palace không kịp thay thế, 10 triệu bảng thành cái giá đắt. Hàng thủ mỏng, Leoni nghỉ mùa, Konate hết hợp đồng mùa này; Bayern, Real, Barca vào cuộc.

Chênh 10 triệu bảng đã đổi lấy một mùa giải bất an. Liverpool cố mặc cả ở hè 2025 để đưa Marc Guehi về Anfield, nhưng Crystal Palace rút lại thỏa thuận vào giờ chót vì không kịp tìm người thay. Hệ lụy lan rộng: hàng thủ thiếu chiều sâu, Giovanni Leoni nghỉ dài hạn, Virgil van Dijk quá tải, còn Ibrahima Konate tiến gần mốc hết hợp đồng. Trong lúc Liverpool xoay xở, Bayern Munich, Real Madrid và Barcelona đã nhập cuộc cho một Guehi ngày càng “nóng”.

Guehi từng ở rất gần Liverpool ở hè 2025.

Khoảnh khắc vụt mất ở hạn chót

Mùa hè 2025, Liverpool xem Marc Guehi là cơ hội thị trường hơn là ưu tiên tuyệt đối sau khi đã ký trung vệ người Ý Giovanni Leoni. Dưới sự điều phối của Michael Edwards (CEO bóng đá) và Richard Hughes (Giám đốc thể thao), Liverpool chọn chiến lược chờ thời điểm cuối để tối ưu giá: đề nghị ở mức 35 triệu bảng kèm 10% điều khoản bán lại. Theo kế hoạch, Guehi đã được bật đèn xanh kiểm tra y tế, hồ sơ thậm chí đã gửi tới ban tổ chức Ngoại hạng Anh.

Nhưng canh bạc thời gian phản tác dụng. Chủ tịch Steve Parish không còn đủ thời gian tìm một phương án thay thế xứng đáng, Palace rút lại thỏa thuận và thương vụ đổ vỡ. Nếu Liverpool chấp nhận mốc 45 triệu bảng từ sớm – mức Palace mong muốn – Guehi, người bày tỏ thiện chí gia nhập, nhiều khả năng đã có mặt tại Anfield.

Chiến lược và cái giá của sự trì hoãn

Ở một CLB đã chi tổng cộng 449 triệu bảng cho đội hình, việc “kỳ kèo” 10 triệu bảng trở nên khó bảo vệ, dẫu nhóm chủ sở hữu FSG luôn kiên định nguyên tắc chỉ trả mức họ coi là hợp lý. Lần này, biên độ đàm phán khiến Liverpool tự đánh mất không chỉ mục tiêu, mà còn là kế hoạch cân bằng nhân sự ở trung tâm hàng thủ.

Mốc Chi tiết Mức giá Palace muốn 45 triệu bảng Đề nghị của Liverpool 35 triệu bảng + 10% bán lại Tình trạng giấy tờ Đã gửi tới ban tổ chức Ngoại hạng Anh Kết quả Thương vụ đổ vỡ do Palace không kịp thay thế

Hệ lụy nhân sự và bức tranh chiến thuật

Ngay khi mùa giải bước vào giai đoạn đầu, những lỗ hổng hiện ra. Liverpool để thủng lưới với tần suất đáng lo và thiếu phương án dự phòng ở trung vệ. Leoni dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ hết mùa, Van Dijk cần được quản lý tải thi đấu, còn hợp đồng của Konate chỉ còn đến hết mùa này. Tình huống này buộc Liverpool hoặc đốt năng lượng của khung trung vệ hiện tại, hoặc phải quay lại thị trường trong thế bị động.

Nếu Guehi cập bến đúng hạn, Liverpool đã có thêm một trung vệ sẵn sàng thi đấu, giúp giảm áp lực xoay tua, ổn định cấu trúc phòng ngự và hạn chế rủi ro khi phải đổi người vì thể trạng. Việc thiếu một mảnh ghép như vậy hiện đang tác động trực tiếp đến cách Arne Slot quản trị khối phòng ngự và nhịp pressing, nhất là trước các đối thủ chuyển trạng thái nhanh.

Liverpool bỏ lỡ Guehi đáng tiếc.

Guehi trở thành mục tiêu châu Âu

Giá trị của Guehi tiếp tục tăng khi Bayern Munich bày tỏ sự quan tâm, từng cân nhắc vào mùa hè và giờ càng hấp dẫn nếu kịch bản không mất phí chuyển nhượng xuất hiện. Real Madrid và Barcelona cũng được liên hệ. HLV Oliver Glasner đánh giá cao trung vệ này, khẳng định anh đủ chất lượng cho bất kỳ đội bóng hàng đầu.

Về phía cầu thủ, Guehi đã thông báo với Crystal Palace rằng anh không gia hạn. Điều đó cho phép anh tự do đàm phán với các CLB ngoài nước Anh ngay trong tháng Giêng, tạo lợi thế thủ tục cho các đại diện châu Âu so với Liverpool. Trong mùa này, Guehi cũng góp mặt ở cả hai chiến thắng của Palace trước đội bóng của Arne Slot (Siêu cúp Anh và Ngoại hạng Anh), một lát cắt cho thấy tác động trực tiếp của anh vào quỹ đạo cạnh tranh của Liverpool.

Guehi là trụ cột hàng thủ Palace.

Bài học cho Liverpool ở các kỳ chuyển nhượng

Trường hợp Guehi phơi bày rủi ro lớn của chiến lược chờ thời điểm cuối để tối ưu giá: áp lực thời gian lên bên bán dễ khiến thương vụ sụp đổ vì yếu tố thay thế, bất chấp hồ sơ gần như hoàn tất. Với một vị trí nhạy cảm như trung vệ – nơi tính liên tục và độ ổn định là chìa khóa – trả “giá hợp lý” đôi khi còn đắt hơn nhiều so với trả “giá đúng lúc”.

Với Liverpool, cuộc đua cho chính Guehi giờ khốc liệt hơn, khi các đại diện châu Âu có thể đi trước về thủ tục. Nếu mục tiêu trượt tay lần nữa, đây sẽ là lời nhắc dai dẳng về cái giá của sự chần chừ: từ 10 triệu bảng ở bàn đàm phán, đến những điểm số và kế hoạch nhân sự đánh mất trên sân cỏ.

Những con số then chốt