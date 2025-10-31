Thứ Sáu, 31/10/2025
Liverpool mất Frimpong 6 tuần vì chấn thương đùi sau

CTVX31/10/2025 03:30

Jeremie Frimpong chấn thương đùi sau, rời sân sau 19 phút ở trận thắng 5-1 Eintracht Frankfurt; dự kiến nghỉ 6 tuần, sớm nhất trở lại đầu tháng 12, theo Daily Mail.

Liverpool nhận tổn thất nhân sự khi Jeremie Frimpong dự kiến nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần vì chấn thương đùi sau. Hậu vệ người Hà Lan dính chấn thương trong chiến thắng 5-1 trước Eintracht Frankfurt tại Champions League, rời sân chỉ sau 19 phút. Theo Daily Mail, thời điểm sớm nhất Frimpong có thể trở lại là đầu tháng 12, tùy thuộc tiến trình hồi phục. Từ đó đến nay, anh đã vắng mặt trước Brentford và Crystal Palace.

Jeremie Frimpong dính chấn thương.
Jeremie Frimpong dính chấn thương.

Diễn biến và mốc thời gian

  • Phút 19: Frimpong phải rời sân ở trận thắng 5-1 Eintracht Frankfurt (Champions League).
  • Sau đó, vắng mặt ở các trận gặp Brentford và Crystal Palace.
  • Theo Daily Mail, sớm nhất có thể tái xuất vào đầu tháng 12; tổng thời gian dự kiến nghỉ khoảng 6 tuần.
  • Đây là lần thứ hai Frimpong gặp vấn đề thể lực kể từ khi gia nhập Anfield từ Bayer Leverkusen; trước đó anh từng bỏ lỡ các trận với Newcastle và Arsenal vì chấn thương tương tự.

Tác động tới kế hoạch của Liverpool

HLV Arne Slot xác nhận mức độ nghiêm trọng: “Jeremie không ở trạng thái tốt, chắc chắn sẽ không thể thi đấu hôm nay, ngày mai hay trong tuần tới.” Việc Frimpong nghỉ dài ngày khiến hàng thủ Liverpool suy yếu và kế hoạch xoay tua đội hình trở nên phức tạp trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

Frimpong được kỳ vọng là phương án dự phòng khi Mohamed Salah trở về phục vụ đội tuyển tại CAN 2025. Chính HLV Arne Slot khẳng định mục tiêu chiêu mộ: “Chúng tôi đã tính đến việc Salah sẽ vắng mặt. Frimpong là một trong những cầu thủ có thể thay thế Mo.” Viễn cảnh vắng cùng lúc hai ngôi sao chạy cánh quan trọng có thể là bài toán khó cho đội chủ sân Anfield ở cả Ngoại hạng Anh lẫn đấu trường châu Âu.

Những trận Frimpong có thể vắng mặt

Với quãng nghỉ dự kiến khoảng 6 tuần, Frimpong có thể lỡ ít nhất 6 trận:

  • Aston Villa
  • Real Madrid
  • Manchester City
  • Nottingham Forest
  • PSV Eindhoven
  • West Ham

Nguy cơ lặp lại và bài toán nhân sự biên phải

Đây đã là lần chấn thương thứ hai của Frimpong kể từ khi gia nhập Liverpool hồi hè. Lần trước, anh bỏ lỡ các trận Newcastle và Arsenal vì vấn đề tương tự ở đùi sau. Chuỗi gián đoạn này khiến Liverpool phải tính toán kỹ hơn cho vai trò hậu vệ phải cũng như phương án chạy cánh khi cần.

Những con số đáng chú ý

  • 6 tuần: thời gian nghỉ thi đấu dự kiến.
  • 19 phút: quãng thời gian Frimpong góp mặt trước khi rời sân ở trận thắng Eintracht Frankfurt.
  • 5-1: tỷ số trận đấu tại Champions League nơi Frimpong gặp chấn thương.
  • Ít nhất 6: số trận có thể vắng mặt trong giai đoạn tới.

