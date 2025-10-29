Liverpool nhắm Bahoya, Real Madrid cân nhắc Haaland Liverpool nhắm Jean-Matteo Bahoya; Real Madrid cân nhắc Erling Haaland nếu chia tay Vinicius; Newcastle dẫn đầu đua Igor Thiago, đề nghị 40 triệu euro.

Liverpool muốn bổ sung tốc độ ở cánh trái với Jean-Matteo Bahoya, trong khi Real Madrid cân nhắc Erling Haaland nếu chia tay Vinicius Junior. Ở Anh, Tottenham đánh giá Samu Aghehowa giữa bức tranh hàng công nhiều biến động; Jadon Sancho sẽ ở lại Aston Villa đến cuối mùa 2025/26; Liverpool chưa chốt gia hạn với Andrew Robertson; Newcastle đẩy nhanh Igor Thiago bằng đề nghị 40 triệu euro.

Liverpool và Jean-Matteo Bahoya: tốc độ để mở khóa cánh trái

Theo Anfield Watch, HLV Arne Slot ấn tượng với tốc độ và khả năng đi bóng của Jean-Matteo Bahoya (Eintracht Frankfurt). Trong mùa 2024/25, cầu thủ người Pháp đạt tốc độ tối đa 37,16 km/h ở trận gặp Bochum – nhanh nhất Bundesliga thời điểm đó. Động thái theo đuổi Bahoya nhằm tăng chiều sâu cánh trái khi Cody Gakpo chưa đạt phong độ đỉnh cao.

Bahoya được ghi nhận có sự kết nối tốt với Hugo Ekitike – tân binh cập bến Liverpool hè vừa qua. Về mặt chiến thuật, tốc độ và khả năng tấn công không gian của Bahoya có thể giúp Liverpool kéo giãn khối phòng ngự, gia tăng chiều sâu tấn công và tạo thêm phương án xoay vòng cho hàng công của Slot.

Jean-Matteo Bahoya lọt tầm ngắm Liverpool.

Real Madrid để ngỏ phương án Erling Haaland

Theo Sport, Real Madrid dành sự quan tâm đặc biệt cho Erling Haaland (Manchester City) trong bối cảnh tương lai của Vinicius Junior tại Santiago Bernabeu chưa rõ ràng. Nếu quyết định chia tay ngôi sao người Brazil, Haaland đứng đầu danh sách mục tiêu của Los Blancos. Real từng nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ với tiền đạo người Na Uy từ thời anh khoác áo Borussia Dortmund.

Về mặt thi đấu, việc hướng tới một trung phong như Haaland sẽ định hình lại cấu trúc tấn công quanh một mũi nhọn ở trục dọc, đòi hỏi điều chỉnh về cách luân chuyển bóng và phân bổ vai trò các mũi tấn công còn lại.

Real Madrid quan tâm Haaland.

Tottenham theo dõi Samu Aghehowa trong bức tranh hàng công biến động

TEAMtalk cho biết Tottenham Hotspur tiếp tục theo dõi Samu Aghehowa (FC Porto) nhưng chưa chốt quyết định cho kỳ chuyển nhượng tháng 1. Spurs đang đánh giá toàn diện các phương án tấn công trước khi ra kế hoạch.

Mùa 2025/26, cơ hội đá chính ở vị trí trung phong lần lượt thuộc về Richarlison, rồi Mathys Tel và gần nhất là Randal Kolo Muani. Dominic Solanke dự kiến trở lại đầu tháng 11, giúp HLV Thomas Frank có thêm dữ liệu để xác định cấu trúc tối ưu cho tuyến đầu, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến cửa đến của Aghehowa.

Jadon Sancho: hợp đồng cho mượn không có điều khoản cắt ngắn

Theo The Daily Mail, Jadon Sancho sẽ không trở lại Manchester United trong tháng 1. Hợp đồng cho mượn tại Aston Villa không có điều khoản chấm dứt sớm, đồng nghĩa Sancho ở lại Villa Park đến cuối mùa 2025/26.

Sancho gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn hè 2025 sau khi bị HLV Ruben Amorim loại khỏi kế hoạch tại Old Trafford. Tương lai dài hạn của cầu thủ người Anh vẫn bỏ ngỏ khi cả Aston Villa lẫn Man Utd chưa công bố định hướng rõ ràng.

Andrew Robertson: đàm phán chững lại, Celtic chờ cơ hội

Football Insider tiết lộ Liverpool chưa đạt tiến triển trong việc gia hạn với Andrew Robertson dù muốn giữ hậu vệ người Scotland. Nhiều đội bóng lớn châu Âu sẵn sàng cạnh tranh, trong đó Celtic nuôi hy vọng đưa anh trở lại Scotland.

Với Liverpool, việc chậm chốt có thể buộc họ quản trị rủi ro về chiều sâu cánh trái và kế hoạch xoay vòng, đặc biệt ở giai đoạn lịch thi đấu dày.

Newcastle dẫn đầu đua Igor Thiago

Theo CaughtOffside, Igor Thiago (Brentford) đang được Newcastle United, Tottenham và Aston Villa theo dõi sát. Tiền đạo 24 tuổi người Brazil ghi 6 bàn sau 9 trận và là một trong những cái tên được săn đón khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 đến gần. Newcastle được cho là dẫn đầu và sẵn sàng gửi đề nghị trị giá 40 triệu euro để chốt sớm.

Nếu hoàn tất, đây là phương án giúp Newcastle tăng cường tức thì hỏa lực cho nửa sau mùa giải, đồng thời tạo thêm cạnh tranh nội bộ trên hàng công.

Những con số then chốt