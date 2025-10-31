Liverpool thua 0-3: 446,5 triệu bảng và giới hạn Slot Thua 0-3 ở Carabao Cup phơi bày chiều sâu sau mùa hè 446,5 triệu bảng: Slot xoay 10 vị trí, Wirtz–Frimpong chưa hợp, hàng thủ hụt Guehi trước tuần then chốt.

Anfield tắt tiếng trong đêm Liverpool thua 0-3 trước Crystal Palace và rời Carabao Cup. Sau mùa hè chi 446,5 triệu bảng, trận thua ấy không chỉ là một cú sốc mà còn là tấm gương phản chiếu giới hạn đội hình của Arne Slot: xoay tua ồ ạt, những mắt xích mới chưa khớp, và chiều sâu không như hình dung.

Slot đối mặt áp lực lớn.

Thất bại 0-3 và câu hỏi về 446,5 triệu bảng

Một kỳ chuyển nhượng phá kỷ lục biến Liverpool thành tâm điểm, nhưng 90 phút trước Crystal Palace lại đặt ra câu hỏi: nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh có thực sự đủ dày để cạnh tranh trên nhiều mặt trận? Trận thua 0-3 ngay tại Anfield khiến Liverpool dừng bước ở Carabao Cup và thổi bùng nghi ngờ về cấu trúc nhân sự.

Xoay tua 10 vị trí và lời giải thích của Arne Slot

Arne Slot thay tới 10 vị trí so với trận trước, để Mohamed Salah, Virgil van Dijk và Hugo Ekitike ngồi ngoài, đẩy nhiều cầu thủ trẻ vào vai trò dự bị. Nhà cầm quân giải thích ông phải bảo toàn lực lượng cho chuỗi đấu Aston Villa, Real Madrid và Man City.

Slot nói: "Chúng tôi không có một đội hình dày như mọi người nghĩ. Có quá nhiều sự chú ý vào số tiền Liverpool đã chi tiêu... nhưng chúng tôi chủ yếu có 20 cầu thủ, sau đó là bốn ca chấn thương."

Vấn đề không nằm ở số ca chấn thương, mà ở những ai chấn thương

Dù thống kê không chỉ ra Liverpool chấn thương nhiều hơn đối thủ, các ca vắng mặt chạm thẳng vào trục thi đấu. Ryan Gravenberch được xem là mảnh ghép quan trọng ở tầng phòng ngự tuyến giữa; khi anh nghỉ, Liverpool thiếu phương án thay thế rõ ràng và lập tức chật vật.

Chuyên gia Jamie O'Hara nhấn mạnh: "Mọi người nói Liverpool có một đội hình đáng kinh ngạc và đã xây dựng một đội Galactico, đúng vậy, nhưng các cầu thủ khác cũng đã ra đi. Họ chỉ thay thế cầu thủ theo kiểu 'người này ra, người khác vào'."

Kế hoạch chuyển nhượng: mua nhiều, lắp ghép khó

Alexander Isak lỡ phần lớn tiền mùa giải nên khởi đầu chậm và gặp những vấn đề nhỏ về thể trạng. Florian Wirtz – bom tấn được kỳ vọng nâng chất sáng tạo – đang vật lộn với nhịp độ và cường độ bóng đá Anh; Slot vẫn chưa tìm ra vị trí tối ưu cho tiền vệ người Đức.

Wirtz chưa tỏa sáng như mong đợi.

Jeremie Frimpong chật vật khi đá hậu vệ cánh trong sơ đồ bốn người và cũng chưa thuyết phục khi được đẩy cao thay Mohamed Salah. Những mảnh ghép chất lượng cập bến, nhưng cách sử dụng trong hệ thống của Slot chưa liền mạch. Trường hợp của Ekitike, Wirtz và Frimpong làm rõ khoảng trống về kế hoạch vai trò ngay từ ngày đầu.

Ở biên trái, Milos Kerkez chưa ổn định, một phần bị kéo theo bởi phong độ trồi sụt của cặp trung vệ Ibrahima Konate và Virgil van Dijk. Khi nền tảng phòng ngự thiếu ổn định, mọi ý đồ kiểm soát và chuyển trạng thái đều trở nên mong manh.

Hàng thủ mỏng và cơ hội đã vuột

Liverpool không giữ được một loạt trụ cột nơi hành lang và tuyến giữa khi Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah, Luis Diaz, Darwin Nunez, Harvey Elliott và Kostas Tsimikas rời đi trong mùa hè. Nỗ lực ký Marc Guehi từ Crystal Palace bất thành vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng, trong khi Giovanni Leoni chấn thương sớm – hai biến cố càng khoét sâu bài toán nhân sự.

Liverpool bỏ lỡ Guehi ở hè 2025.

Tuần then chốt sau 6 thất bại trong 7 trận

Chuỗi kết quả gần đây – sáu thất bại trong bảy trận gần nhất – đẩy Liverpool vào ngã rẽ. Quyết định xoay tua có thể bị xem là sai lầm nếu phong độ lao dốc tiếp diễn, nhưng cũng có thể trở thành nền tảng nếu đội bóng thu về kết quả tích cực trước Aston Villa, Real Madrid và Man City. Áp lực đã lên cao – điều ít ai nghĩ tới khi những bản hợp đồng bom tấn được công bố.

Những con số chính

Mốc Giá trị Chi tiêu hè 446,5 triệu bảng Trận thua loại cúp 0-3 trước Crystal Palace (Carabao Cup) Xoay tua 10 thay đổi ở đội hình xuất phát Chiều sâu theo Slot 20 cầu thủ, 4 ca chấn thương Phong độ gần đây 6 thất bại/7 trận

Lịch đấu sắp tới