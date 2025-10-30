Liverpool thua 0-3 Crystal Palace ngay Anfield, Sarr cú đúp Vòng 4 Cúp Liên đoàn: Liverpool dùng nhiều dự bị, thua 0-3 Crystal Palace tại Anfield. Sarr cú đúp trước giờ nghỉ, Pino chốt hạ; Palace thắng Liverpool 3 lần mùa này, Slot thua 6/7 trận.

Khi Yeremi Pino ấn định tỷ số 3-0 ở những phút cuối, Anfield lặng đi. Liverpool, với đội hình nhiều xáo trộn ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh, bị Crystal Palace đánh sập theo cách không thể phản biện: thua cả trên bảng tỷ số lẫn ở những khoảnh khắc quyết định.

Đội khách đánh sập Anfield

Khoảnh khắc định đoạt: Sarr trừng phạt trước giờ nghỉ

Thế trận không áp đảo là chỉ dấu đầu tiên. Liverpool với nhiều cầu thủ dự bị không tìm được nhịp độ để bóp nghẹt đối thủ thành London. Phút 41, Ismaila Sarr khẽ nới rộng vết rạn ở hàng thủ chủ nhà bằng cú dứt điểm chân trái hiểm hóc mở tỷ số.

Phút 41, Ismaila Sarr kết thúc chân trái hiểm hóc mở tỷ số cho Palace

Đòn đánh thứ hai đến ngay trước giờ nghỉ: vẫn là Sarr, nhân đôi cách biệt ở phút cuối cùng hiệp một. Khi 45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Crystal Palace, tỉ lệ rủi ro lẫn áp lực tâm lý nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà.

Đến phút cuối cùng hiệp một, lại là Ismaila Sarr nhân đôi cách biệt

45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Crystal Palace

Nỗ lực bất thành sau giờ nghỉ

Sau giờ nghỉ, Chiesa và đồng đội cố gắng đẩy đội hình và tăng tốc độ luân chuyển bóng. Nhưng đó là ngày mà Liverpool “lực bất tòng tâm”. Các đợt công không đủ sắc để xuyên phá hàng thủ đội khách, trong khi Palace chờ cú đòn kết liễu.

Sang hiệp hai, Chiesa và đồng đội cố gắng vùng lên nhưng lực bất tòng tâm

Cuối trận, Yeremi Pino xuất hiện để khép lại câu chuyện. Bàn thắng ấn định 3-0 không chỉ hạ màn hy vọng lật ngược thế cờ mà còn đóng đinh cảm giác bất lực bao trùm sân Anfield.

Cuối trận, Yeremi Pino ấn định chiến thắng 3-0 cho Crystal Palace

Đội hình xoay tua và cái giá phải trả

Việc Liverpool ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị khiến nền tảng kiểm soát không đủ vững. Chủ nhà không thể tạo áp đảo trước đối thủ thành London, để rồi nhận hai nhát cắt chí mạng đúng thời điểm dễ tổn thương nhất: cuối hiệp một và cuối trận.

Liverpool ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị

Thế nên, đội chủ nhà không thể tạo được sự áp đảo trước đối thủ thành London

Con số biết nói

Tỷ số: Liverpool 0-3 Crystal Palace (vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh).

Ismaila Sarr ghi bàn phút 41 và ở phút cuối cùng hiệp một; Yeremi Pino ấn định chiến thắng cuối trận.

Hiệp một khép lại với cách biệt 2-0 cho đội khách.

Crystal Palace thắng Liverpool 3 lần liên tiếp ở mùa giải này.

Thầy trò Arne Slot thua 6/7 trận gần nhất.

Tác động và bối cảnh

Kết quả 0-3 ở Anfield khiến chuỗi ngày đáng quên của Liverpool kéo dài, trong khi Crystal Palace tiếp tục tạo khác biệt trước đối thủ lớn ở mùa này. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh cho thấy ý nghĩa của chiều sâu đội hình và bản lĩnh ở các thời điểm bước ngoặt – nơi Palace tận dụng triệt để, còn Liverpool thì không.