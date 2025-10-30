Thứ Năm, 30/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Liverpool thua 0-3 Crystal Palace, vẫn tin Arne Slot

CTVX30/10/2025 08:33

Bị loại khỏi Carabao Cup ngay tại Anfield sau thất bại 0-3 trước Crystal Palace, Liverpool thua 6/7 trận gần nhất. Dù áp lực lớn, ban lãnh đạo vẫn ủng hộ Arne Slot, theo Fabrizio Romano.

Liverpool bị loại ở vòng bốn Carabao Cup sau thất bại 0-3 trước Crystal Palace ngay tại Anfield. Đây là trận thua thứ sáu trong bảy trận gần nhất của đội bóng do Arne Slot dẫn dắt, với chiến thắng duy nhất đến từ trận thắng Eintracht Frankfurt 5-1 ở Champions League. Dù chuỗi trận sa sút kéo dài, theo nhà báo Fabrizio Romano, ban lãnh đạo Liverpool vẫn đặt trọn niềm tin vào Slot ở thời điểm hiện tại.

Liverpool tiếp tục nhận một thất bại.
Liverpool tiếp tục nhận một thất bại.

Khoảnh khắc then chốt: thẻ đỏ phút 79, dấu chấm hết ở phút 82

Crystal Palace thể hiện sự vượt trội trong hiệp một và dẫn 2-0 trước giờ nghỉ. Khi Liverpool cố gắng đẩy cao đội hình ở hiệp hai, bước ngoặt đến ở phút 79 với một thẻ đỏ dành cho hậu vệ 18 tuổi của đội chủ nhà. Ba phút sau, bàn thắng ấn định 3-0 của đội khách chấm dứt mọi hy vọng, khép lại đêm khó quên tại Anfield.

Xoay tua đội hình và hệ quả về sự gắn kết

Arne Slot chủ động thay đổi mạnh mẽ nhân sự, trao cơ hội cho các gương mặt trẻ. Tuy nhiên, sự xáo trộn ấy không tạo ra khác biệt tích cực: Liverpool thiếu những khoảnh khắc quyết định để bẻ gãy cấu trúc đối thủ, trong khi Crystal Palace dưới sự dẫn dắt của Oliver Glasner tận dụng tốt nhịp độ và các khoảng trống để trừng phạt.

Thống kê chọn lọc từ trận đấu

  • Tỷ số: Liverpool 0-3 Crystal Palace
  • Địa điểm: Anfield
  • Vòng đấu: Vòng bốn Carabao Cup
  • Hiệp một: Liverpool bị dẫn 0-2
  • Phút 79: Liverpool nhận thẻ đỏ
  • Phút 82: Crystal Palace ấn định 3-0
  • Phong độ: Liverpool thua 6/7 trận gần nhất; thắng duy nhất 5-1 trước Eintracht Frankfurt (Champions League)
Chỉ sốGiá trị
Kết quả0-3
Vòng Carabao CupVòng bốn
Thẻ đỏPhút 79
Form gần đây6 thua/7 trận; thắng 5-1 Eintracht Frankfurt

Niềm tin nội bộ vào Arne Slot

Theo Fabrizio Romano, cả chủ sở hữu lẫn ban điều hành Liverpool “hoàn toàn tin chắc 100% rằng Arne Slot là huấn luyện viên phù hợp nhất để xử lý tình hình hiện tại”. Ông nhấn mạnh, dù khởi đầu mùa giải không như kỳ vọng, đội bóng tin mọi thứ sẽ sớm đi đúng hướng. Sự phối hợp giữa HLV và lãnh đạo vẫn diễn ra thường xuyên, cho thấy không có kế hoạch thay đổi băng ghế huấn luyện ở thời điểm này.

Tác động và chặng đường phía trước

Chuỗi kết quả kém khiến Liverpool bị Arsenal bỏ lại trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Phía trước là lịch đấu nặng với các đối thủ được nêu trong nguồn như Aston Villa, Real Madrid và Manchester City — những bài kiểm tra đòi hỏi đội bóng của Slot phải lập tức ổn định cấu trúc nhân sự và cải thiện tính hiệu quả.

Kết luận

Thất bại 0-3 tại Anfield không chỉ là một cú trượt ở Carabao Cup mà còn phản chiếu sự mong manh trong giai đoạn xoay tua của Liverpool. Dẫu vậy, tín hiệu nhất quán từ thượng tầng — như chia sẻ của Fabrizio Romano — là tiếp tục kiên định với Arne Slot. Áp lực lớn, nhưng khung niềm tin vẫn hiện hữu: Liverpool cần biến niềm tin đó thành phản ứng ngay trên sân, bắt đầu từ việc bịt lại các khoảng trống và khôi phục nhịp điệu chiến thắng.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Liverpool thua 0-3 Crystal Palace ngay Anfield, Sarr cú đúp

Liverpool thua 0-3 Crystal Palace ngay Anfield, Sarr cú đúp

Liverpool gục 0-3 trước Palace: canh bạc của Slot

Liverpool gục 0-3 trước Palace: canh bạc của Slot

Liverpool hụt Marc Guehi: sai lầm chuyển nhượng hè 2025

Liverpool hụt Marc Guehi: sai lầm chuyển nhượng hè 2025

Liverpool nhắm Bahoya, Real Madrid cân nhắc Haaland

Liverpool nhắm Bahoya, Real Madrid cân nhắc Haaland

Bóng dài trở thành khắc tinh mới khiến Liverpool lao dốc

Bóng dài trở thành khắc tinh mới khiến Liverpool lao dốc

Đọc tiếp

Liverpool thua 0-3 Crystal Palace ngay Anfield, Sarr cú đúp

Liverpool thua 0-3 Crystal Palace ngay Anfield, Sarr cú đúp

Liverpool gục 0-3 trước Palace: canh bạc của Slot

Liverpool gục 0-3 trước Palace: canh bạc của Slot

Liverpool hụt Marc Guehi: sai lầm chuyển nhượng hè 2025

Liverpool hụt Marc Guehi: sai lầm chuyển nhượng hè 2025

Liverpool nhắm Bahoya, Real Madrid cân nhắc Haaland

Liverpool nhắm Bahoya, Real Madrid cân nhắc Haaland

Bóng dài trở thành khắc tinh mới khiến Liverpool lao dốc

Bóng dài trở thành khắc tinh mới khiến Liverpool lao dốc

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Liverpool thua 0-3 Crystal Palace, vẫn tin Arne Slot

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO