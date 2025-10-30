Liverpool thua 0-3 Crystal Palace, vẫn tin Arne Slot Bị loại khỏi Carabao Cup ngay tại Anfield sau thất bại 0-3 trước Crystal Palace, Liverpool thua 6/7 trận gần nhất. Dù áp lực lớn, ban lãnh đạo vẫn ủng hộ Arne Slot, theo Fabrizio Romano.

Liverpool bị loại ở vòng bốn Carabao Cup sau thất bại 0-3 trước Crystal Palace ngay tại Anfield. Đây là trận thua thứ sáu trong bảy trận gần nhất của đội bóng do Arne Slot dẫn dắt, với chiến thắng duy nhất đến từ trận thắng Eintracht Frankfurt 5-1 ở Champions League. Dù chuỗi trận sa sút kéo dài, theo nhà báo Fabrizio Romano, ban lãnh đạo Liverpool vẫn đặt trọn niềm tin vào Slot ở thời điểm hiện tại.

Liverpool tiếp tục nhận một thất bại.

Khoảnh khắc then chốt: thẻ đỏ phút 79, dấu chấm hết ở phút 82

Crystal Palace thể hiện sự vượt trội trong hiệp một và dẫn 2-0 trước giờ nghỉ. Khi Liverpool cố gắng đẩy cao đội hình ở hiệp hai, bước ngoặt đến ở phút 79 với một thẻ đỏ dành cho hậu vệ 18 tuổi của đội chủ nhà. Ba phút sau, bàn thắng ấn định 3-0 của đội khách chấm dứt mọi hy vọng, khép lại đêm khó quên tại Anfield.

Xoay tua đội hình và hệ quả về sự gắn kết

Arne Slot chủ động thay đổi mạnh mẽ nhân sự, trao cơ hội cho các gương mặt trẻ. Tuy nhiên, sự xáo trộn ấy không tạo ra khác biệt tích cực: Liverpool thiếu những khoảnh khắc quyết định để bẻ gãy cấu trúc đối thủ, trong khi Crystal Palace dưới sự dẫn dắt của Oliver Glasner tận dụng tốt nhịp độ và các khoảng trống để trừng phạt.

Thống kê chọn lọc từ trận đấu

Tỷ số: Liverpool 0-3 Crystal Palace

Địa điểm: Anfield

Vòng đấu: Vòng bốn Carabao Cup

Hiệp một: Liverpool bị dẫn 0-2

Phút 79: Liverpool nhận thẻ đỏ

Phút 82: Crystal Palace ấn định 3-0

Phong độ: Liverpool thua 6/7 trận gần nhất; thắng duy nhất 5-1 trước Eintracht Frankfurt (Champions League)

Chỉ số Giá trị Kết quả 0-3 Vòng Carabao Cup Vòng bốn Thẻ đỏ Phút 79 Form gần đây 6 thua/7 trận; thắng 5-1 Eintracht Frankfurt

Niềm tin nội bộ vào Arne Slot

Theo Fabrizio Romano, cả chủ sở hữu lẫn ban điều hành Liverpool “hoàn toàn tin chắc 100% rằng Arne Slot là huấn luyện viên phù hợp nhất để xử lý tình hình hiện tại”. Ông nhấn mạnh, dù khởi đầu mùa giải không như kỳ vọng, đội bóng tin mọi thứ sẽ sớm đi đúng hướng. Sự phối hợp giữa HLV và lãnh đạo vẫn diễn ra thường xuyên, cho thấy không có kế hoạch thay đổi băng ghế huấn luyện ở thời điểm này.

Tác động và chặng đường phía trước

Chuỗi kết quả kém khiến Liverpool bị Arsenal bỏ lại trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Phía trước là lịch đấu nặng với các đối thủ được nêu trong nguồn như Aston Villa, Real Madrid và Manchester City — những bài kiểm tra đòi hỏi đội bóng của Slot phải lập tức ổn định cấu trúc nhân sự và cải thiện tính hiệu quả.

Kết luận

Thất bại 0-3 tại Anfield không chỉ là một cú trượt ở Carabao Cup mà còn phản chiếu sự mong manh trong giai đoạn xoay tua của Liverpool. Dẫu vậy, tín hiệu nhất quán từ thượng tầng — như chia sẻ của Fabrizio Romano — là tiếp tục kiên định với Arne Slot. Áp lực lớn, nhưng khung niềm tin vẫn hiện hữu: Liverpool cần biến niềm tin đó thành phản ứng ngay trên sân, bắt đầu từ việc bịt lại các khoảng trống và khôi phục nhịp điệu chiến thắng.