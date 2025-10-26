Liverpool thua Brentford 2-3: thất bại thứ tư liên tiếp Thua 2-3 trên sân Brentford, Liverpool nối dài chuỗi thua lên 4 (dài nhất từ 2/2021), thủng 2+ bàn nhiều nhất từ đầu tháng 5 (9); rơi xuống thứ sáu, nguy cơ kém Arsenal 7 điểm.

Liverpool gục ngã 2-3 trước Brentford tại Tây London, đánh dấu thất bại thứ tư liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Đây là chuỗi thua dài nhất của The Reds kể từ tháng 2/2021 và đồng thời khiến họ cân bằng số trận thua (4) của cả mùa 2024-25 chỉ sau 9 vòng. Nhà đương kim vô địch rơi xuống vị trí thứ sáu, với nguy cơ bị đội đầu bảng Arsenal nới rộng cách biệt lên 7 điểm.

Liverpool vẫn chưa thể tìm lại niềm vui chiến thắng tại Ngoại hạng Anh.

Diễn biến: ném biên mở khóa trận đấu, VAR định đoạt cục diện

Hiệp một: Brentford tận dụng ném biên, Liverpool bị từ chối penalty

Trong bối cảnh có dấu hiệu mệt mỏi sau chuyến làm khách Frankfurt giữa tuần ở Champions League, Liverpool sớm bị đẩy vào thế rượt đuổi. Brentford, đội tận dụng ném biên hiệu quả bậc nhất giải, mở tỷ số từ một tình huống bóng như vậy do Dango Ouattara dứt điểm.

Cao trào đến ngay trước giờ nghỉ. Chỉ một phút sau khi Cody Gakpo bị từ chối một quả phạt đền gây tranh cãi, Kevin Schade nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà từ một pha phản công mẫu mực. Ở phút cuối hiệp, điểm sáng hiếm hoi của The Reds xuất hiện: Milos Kerkez ghi bàn đầu tiên cho câu lạc bộ, rút ngắn còn 1-2 và nối dài chuỗi trận ghi bàn của Liverpool tại Ngoại hạng Anh lên 43.

Hiệp hai: lỗi cá nhân và VAR, Brentford kéo giãn cách biệt

Sau giờ nghỉ, hàng thủ Liverpool tiếp tục lúng túng. Virgil van Dijk phạm lỗi trong vòng cấm và sau khi VAR can thiệp, Igor Thiago thực hiện chính xác quả penalty để nâng tỷ số lên 3-1. Những nỗ lực muộn màng chỉ đủ giúp Mohamed Salah ghi bàn ở phút 89, khép lại trận đấu với tỷ số 2-3.

Phân tích chiến thuật: tử huyệt phòng ngự và những khoảnh khắc then chốt

Hai hình ảnh đối lập phơi bày thực trạng Liverpool: hàng công vẫn duy trì thói quen nổ súng, nhưng hàng thủ trở thành điểm yếu chí tử. Bàn thua từ ném biên cho thấy sự thiếu tập trung ở các pha bóng chết, trong khi cú phản công của Brentford phác họa vấn đề chuyển trạng thái phòng ngự. Ở hiệp hai, lỗi cá nhân dẫn đến penalty—được VAR xác nhận—khiến nỗ lực lật ngược thế cờ càng trở nên bất khả.

Đáng lưu ý, đây đã là trận thứ sáu liên tiếp trên mọi đấu trường Liverpool bị dẫn trước. Kể từ đầu tháng 5, họ cũng là đội để thủng lưới từ 2 bàn trở lên trong nhiều trận nhất tại Ngoại hạng Anh (9). Những con số này củng cố nhận định rằng cấu trúc phòng ngự của The Reds hiện thiếu độ ổn định và khả năng kiểm soát các thời khắc bước ngoặt.

Thống kê quan trọng

Chỉ số Giá trị Ghi chú Kết quả Brentford 3-2 Liverpool Ngoại hạng Anh, sân Brentford Chuỗi thua tại Ngoại hạng Anh 4 Dài nhất từ 2/2021 Trận bị dẫn trước liên tiếp 6 Tính trên mọi đấu trường Thủng lưới ≥2 bàn 9 trận Kể từ đầu tháng 5 tại Ngoại hạng Anh Chuỗi ghi bàn tại Ngoại hạng Anh 43 trận Được nối dài nhờ bàn của Milos Kerkez VAR Phạt đền cho Brentford Igor Thiago nâng tỷ số 3-1 từ chấm 11m Bàn thắng của Mohamed Salah Phút 89 Bàn đầu tiên từ bóng sống mùa này

Trận thua của Liverpool để lại những thống kê đáng báo động.

Tác động tới cuộc đua Ngoại hạng Anh

Thất bại này đẩy Liverpool xuống thứ sáu, khiến cuộc đua bảo vệ ngôi vương trở nên chông chênh. Khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal có thể nới rộng lên 7 điểm—một kịch bản bất lợi khi mùa giải mới chỉ qua 9 vòng nhưng đòi hỏi The Reds phải nhanh chóng gia cố hàng thủ.

Chỉ vài tháng sau mùa giải đăng quang, Liverpool đã cân bằng tổng số trận thua của cả mùa trước. Chuỗi dữ kiện từ ném biên, phản công đến penalty cho thấy vấn đề không nằm ở khả năng ghi bàn mà là sự sụt giảm chất lượng kiểm soát rủi ro. Để trở lại đường ray, họ cần chấm dứt thói quen bị dẫn trước và khôi phục kỷ luật phòng ngự vốn là nền tảng của chức vô địch mùa trước.