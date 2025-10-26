Liverpool thua Brentford 2-3: Van Dijk bức xúc VAR Van Dijk chỉ trích quyết định penalty sau VAR, nói va chạm ở ngay vạch 16m50. Liverpool thua Brentford 2-3 tại vòng 9 Ngoại hạng Anh, nối dài chuỗi 4 trận thua.

Một quả penalty sau khi VAR can thiệp trở thành bước ngoặt, đẩy Liverpool vào thất bại 2-3 trước Brentford ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. Virgil Van Dijk lên tiếng trên Sky Sports, bày tỏ sự không hài lòng về cách trọng tài xác định tình huống dẫn tới phạt đền.

Virgil Van Dijk bức xúc với trọng tài ở trận thua Brentford.

Diễn biến chính: penalty sau VAR khi Brentford dẫn 2-1

Theo chia sẻ của Van Dijk, va chạm giữa anh và Dango Outtara diễn ra khi Brentford đang dẫn Liverpool 2-1. Trọng tài ban đầu xác định bóng ở ngay trên vạch 16m50, nhưng sau khi tham khảo VAR, quyết định cuối cùng là cho Brentford hưởng penalty. Nguồn không nêu rõ phút xảy ra tình huống.

Quả phạt đền này sau đó được Brentford chuyển hóa thành bàn thắng, nới rộng cách biệt và đặt Liverpool vào thế rượt đuổi đầy bất lợi. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-2 nghiêng về đội chủ nhà.

Tình huống VAR gây tranh cãi

Van Dijk thuật lại với Sky Sports: "Trọng tài nói bóng nằm trên vạch vôi, và sau đó ông ấy lại cho đá phạt đền cách vòng cấm hai mét. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, họ lại ghi bàn, và rõ ràng là điều đó không hay chút nào".

Pha va chạm với Dango Outtara được mô tả là "không rõ ràng" và phải chờ VAR khá lâu trước khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Trong các tình huống ranh giới vạch 16m50, quyết định giữa đá phạt trực tiếp và penalty thường tạo khác biệt lớn về xác suất ghi bàn, và Liverpool đã chịu thiệt ở khoảnh khắc này.

Góc chiến thuật: đòn giáng vào đà rượt đuổi

Ở thế bị dẫn 1-2, mục tiêu của Liverpool là gây áp lực để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, việc nhận thêm một quả penalty sau VAR ngay khi đang nỗ lực đẩy cao đội hình khiến thế trận rơi khỏi tầm kiểm soát. Phán quyết biến lợi thế tâm lý nghiêng hẳn về phía Brentford, đồng thời buộc Liverpool phải chơi mạo hiểm hơn trong phần còn lại.

Trong bối cảnh mong manh của các trận Ngoại hạng Anh, một quyết định ở rìa vòng cấm có thể trở thành điểm ngoặt. Theo Van Dijk, cách giải thích của trọng tài về vị trí bóng và địa điểm phạm lỗi là mấu chốt dẫn tới sự bức xúc sau trận.

Thống kê và dữ kiện quan trọng

Hạng mục Giá trị Tỷ số chung cuộc Brentford 3-2 Liverpool Vòng đấu Vòng 9 Ngoại hạng Anh Trạng thái trước penalty Brentford dẫn 2-1 Nguồn gốc bàn thắng tranh cãi Penalty cho Brentford sau VAR Phút xảy ra tình huống Không nêu trong nguồn Chuỗi phong độ của Liverpool 4 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh Trận kế tiếp của Liverpool Thứ Tư gặp Crystal Palace

Phản ứng sau trận: thất vọng và lời nhắn gửi phòng thay đồ

Van Dijk thừa nhận: "Thật đáng thất vọng khi thua trận này. Chúng tôi biết điểm mạnh của Brentford và những gì đội bóng này sẽ cố gắng làm. Chúng tôi cần phải nắm bắt chính xác chất lượng mà họ đang có".

Anh nói thêm về toàn cảnh: "Nhìn chung, đây là một đêm đáng thất vọng đối với chúng tôi. Thật khó chấp nhận nhưng đó là sự thật và chúng tôi cần phải tiếp tục".

Về hướng đi trước mắt, trung vệ người Hà Lan nhấn mạnh: "Thực tế là chúng tôi đã thua hôm nay. Chúng tôi sẽ có trận đấu tiếp theo vào thứ Tư với đối thủ Crystal Palace, đội đã gây khó khăn cho chúng tôi trong mùa giải này. Chúng tôi phải nhanh chóng thay đổi tư duy để sẵn sàng cho điều đó. Đây không phải là một khoảnh khắc dễ dàng. Chúng tôi không thể phủ nhận điều đó".

Tác động: sức ép dồn lên Liverpool và Arne Slot

Thất bại 2-3 cùng tình huống VAR gây tranh cãi đặt Liverpool vào giai đoạn nhạy cảm. Chuỗi bốn trận thua liên tiếp ở Ngoại hạng Anh là cảnh báo rõ ràng, buộc thầy trò Arne Slot phải sớm giải quyết vấn đề nếu không muốn chìm sâu vào khủng hoảng. Trận gặp Crystal Palace giữa tuần tới trở thành bài kiểm tra tức thời cho phản ứng của Liverpool sau một đêm nhiều tranh cãi.