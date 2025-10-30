Liverpool thua Crystal Palace 0-3 tại Anfield, chạm mốc 91 năm Thua 0-3 trước Crystal Palace ngay tại Anfield, Liverpool bị loại khỏi Carabao Cup và rơi vào chuỗi 6 thất bại ở 7 trận gần nhất. Quyết định xoay tua của Arne Slot bị chỉ trích dữ dội, khi Amara Nallo nhận thẻ đỏ.

Âm thanh chua chát vang lên từ góc khán đài đội khách: “sacked in the morning”. Trên mặt cỏ Anfield, bảng điện tử đứng yên ở con số 0-3. Liverpool không chỉ dừng bước ở Carabao Cup, họ còn chạm đến cột mốc buồn: lần đầu tiên sau 91 năm thua với cách biệt này ở một trận cúp quốc nội tại Anfield. Đây cũng là thất bại thứ sáu của The Reds trong bảy trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Liverpool lại tiếp tục thua.

Điểm ngoặt từ ghế chỉ đạo: xoay tua sâu và cái giá phải trả

Arne Slot đặt cược lớn vào chiều sâu với một đội hình thay đổi mạnh. Freddie Woodman và Kieran Morrison được trao suất ra mắt. Trên băng ghế dự bị không có Mohamed Salah, Virgil van Dijk hay Hugo Ekitike – tất cả đều được cho nghỉ. Ở hiệp hai, khi tỷ số đang là 0-2, Slot tiếp tục rút Alexis Mac Allister và Andy Robertson, nhường chỗ cho lớp trẻ trong nỗ lực xoay vòng giữa lịch thi đấu dày đặc và tình hình chấn thương.

Thế nhưng những thay đổi đó không giúp Liverpool đảo chiều. Một trong các phương án vào sân, Amara Nallo, bị truất quyền thi đấu, và lập kỷ lục đáng quên: cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Liverpool nhận thẻ đỏ ở cả hai lần ra sân cho đội một.

Phản ứng dữ dội: chỉ trích nhắm vào Slot

Khi chứng kiến đội bóng cũ thi đấu bạc nhược, cựu tiền đạo Liverpool Dean Saunders gay gắt: “Ông ấy đang tự rước họa với cách chọn đội hình đó. Khi nhìn danh sách ra sân, tôi chỉ nghĩ: hoặc họ muốn buông giải, hoặc họ đang nghĩ cho năm trận tới.” Bình luận viên Jamie O’Hara của talkSPORT bổ sung ngắn gọn: “Ông ấy đã buông xuôi rồi.”

Trên khán đài, các cổ động viên Crystal Palace hát vang “sacked in the morning”, càng khoét sâu vào cơn khủng hoảng niềm tin bao trùm Anfield đêm loại Cup.

Lời giải thích của HLV Arne Slot

Sau trận, HLV người Hà Lan nhấn mạnh bối cảnh bắt buộc: “Ai theo dõi Liverpool đều biết chúng tôi luôn dùng Carabao Cup cho các cầu thủ trẻ. Ngoài ra, chúng tôi đang có bốn đến năm ca chấn thương, và tôi phải dùng đi dùng lại những cái tên cũ.” Lời trần tình của Slot cho thấy tính toán quản trị nhân sự trong một giai đoạn lịch thi đấu nặng, nhưng hiệu quả trên sân cỏ lại đi ngược kỳ vọng.

Crystal Palace – hung thần của mùa giải

Câu chuyện không chỉ là một đêm Cup. Đội bóng của Oliver Glasner trở thành “hung thần” thực sự của Liverpool mùa này: họ đã thắng The Reds tại Ngoại hạng Anh, Community Shield và giờ là Carabao Cup. Chuỗi kết quả đó phơi bày một đối thủ có phong cách đối đầu gây nhiều khó chịu cho Liverpool trong năm nay.

Diễn biến chính: cú trượt dài đến con số 0

Không có các trụ cột, Liverpool thiếu chiều sâu kinh nghiệm vào thời khắc cần bản lĩnh bám trận. Bị dẫn 0-2, các quyết định thay người mang tính dự phòng cho chuỗi trận phía trước thay vì tất tay cho cuộc lội ngược dòng. Chiếc thẻ đỏ của Nallo kết thúc mọi hy vọng. Tiếng còi mãn cuộc khép lại một màn trình diễn không đạt chuẩn Anfield, và tỉ số 0-3 trở thành dấu ấn lịch sử theo cách tiêu cực bậc nhất.

Dữ kiện nổi bật

Liverpool thua 0-3 trước Crystal Palace tại Anfield ở Carabao Cup.

Trận thua thứ sáu trong bảy trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Lần đầu sau 91 năm Liverpool thua với tỉ số này ở một trận cúp quốc nội tại Anfield.

Freddie Woodman và Kieran Morrison ra mắt đội một.

Không đăng ký những ngôi sao như Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Hugo Ekitike.

Slot rút Alexis Mac Allister và Andy Robertson khi đang bị dẫn 0-2.

Amara Nallo nhận thẻ đỏ; là cầu thủ đầu tiên của Liverpool bị đuổi ở cả hai lần ra sân cho đội một.

Crystal Palace thắng Liverpool ở Ngoại hạng Anh, Community Shield và Carabao Cup mùa này.

Tác động trước mắt

Việc rời Carabao Cup giúp lịch thi đấu bớt nặng, nhưng đổi lại là sức ép lớn hơn lên lựa chọn xoay tua của ban huấn luyện. Với chuỗi 6 thất bại trong 7 trận, Liverpool cần một chiến thắng giải hạn để hàn gắn niềm tin – trước khi những tiếng hát mỉa mai từ đối thủ trở thành nhịp điệu quen thuộc ở Anfield.