Liverpool và Chelsea chao đảo, thời cơ lớn cho Arsenal

Vòng 10 Ngoại hạng Anh hứa hẹn đảo chiều cuộc đua: Liverpool và Chelsea chao đảo giữa sức ép và lịch đấu, trong khi Arsenal đứng trước thời cơ nới cách biệt. Man United có điểm tựa từ Bryan Mbeumo, còn Manchester City phải giải bài toán Bournemouth đang thăng hoa.

Arsenal đang bay cao ở Ngoại hạng Anh.

Liverpool của Arne Slot lao đao trước lịch đấu nặng

Liverpool đã thua sáu trong bảy trận gần nhất trên mọi đấu trường. Quyết định xoay tua mạnh tay tại Carabao Cup, dưỡng sức phần lớn trụ cột trong trận thua 0-3 trước Crystal Palace, chỉ có ý nghĩa nếu Arne Slot lập tức cải thiện kết quả ở Ngoại hạng Anh.

Thử thách liền kề là Aston Villa (sân nhà), tiếp đó Real Madrid và chuyến làm khách Etihad gặp Manchester City. Với phong độ hiện tại, khả năng nối dài chuỗi thất bại lên mốc bảy, tám rồi chín trong 10 ngày tới là rủi ro hiện hữu.

Slot đối mặt áp lực lớn.

Villa hành quân đến Merseyside với bốn chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, bao gồm cả thắng lợi trước Man City. Đây là sân khấu để Ollie Watkins và Morgan Rogers tìm lại nhịp điệu. Nếu Liverpool sảy chân, câu hỏi về tương lai của Slot tại Anfield sẽ vang lên lớn hơn.

Chelsea của Enzo Maresca: bài thi căng tại Tottenham

Không chỉ Slot, Enzo Maresca cũng chịu sức nóng. Chelsea khởi đầu chông chênh sau chức vô địch Club World Cup. Trận thua sát nút trước đội mới thăng hạng Sunderland đẩy họ xuống vị trí thứ chín; thắng Wolves ở Carabao Cup nhưng đó là chiến thắng khó khăn tại Molineux.

Derby London trên sân Tottenham là thước đo sự trưởng thành. Trong bối cảnh vấn đề kỷ luật (các thẻ đỏ) tái diễn, một kết quả sít sao nghiêng về Spurs là kịch bản giới phân tích đánh giá cao. Nếu điều đó xảy ra, áp lực lên ghế HLV của Maresca sẽ tăng mạnh.

Man United đặt cược vào phong độ Bryan Mbeumo

Đà sa sút của Liverpool và Chelsea mở cửa cho cuộc đua top 4. Dưới thời Ruben Amorim, Manchester United vừa có ba chiến thắng liên tiếp. Bryan Mbeumo là trọng tâm: ba bàn và một kiến tạo trong chuỗi này, cho thấy khoản phí 65 triệu bảng đang được đền đáp đúng lúc.

Bryan Mbeumo chơi thăng hoa.

Gặp Nottingham Forest, Mbeumo có cơ hội duy trì mạch hiệu quả. Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh suất Champions League mở ra, hiệu suất đầu ra của tiền đạo người Cameroon là biến số chiến lược của Man United.

Andoni Iraola và bài test tại Etihad

Man City hồi sinh chậm rãi. Dù Erling Haaland duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, anh đã tịt ngòi trong trận thua Aston Villa. Cuối tuần này, Etihad đón Bournemouth – tập thể đang thăng hoa bất ngờ.

Bournemouth bước vào vòng đấu với vị trí thứ hai sau chuỗi tám trận bất bại. Dù mất thủ môn chính và ba phần tư hàng thủ trong mùa hè, Andoni Iraola vẫn giữ nhịp điệu tấn công sắc sảo, với Antoine Semenyo nổi lên như mũi nhọn nguy hiểm và tiền đạo tuổi teen Eli Junior Kroupi bắt đầu vào guồng.

Vì vậy, thế trận một chiều là điều khó xảy ra. Nếu Bournemouth giữ được cường độ, đây sẽ là bài kiểm tra giá trị cho cấu trúc kiểm soát của Pep Guardiola.

Arsenal trước cơ hội bứt tốc trên BXH

Việc các đối thủ trực tiếp liên tục đánh rơi điểm khiến cánh cửa mở rộng cho Arsenal củng cố ngôi đầu. Làm khách Burnley của Scott Parker – đội vừa thắng liên tiếp trước Leeds United và Wolves – vẫn là thử thách, nhưng chênh lệch chất lượng và phong độ hiện tại khiến một cú sảy chân của Arsenal trở nên khó hình dung.

Arsenal có cơ hội bứt phá trên BXH.

Điểm tựa lớn nhất của Arsenal là nền tảng phòng ngự: họ vừa trở thành đội bóng thuộc giải đấu cao nhất nước Anh đầu tiên thắng sáu trận trong một tháng dương lịch mà không để thủng lưới. Nếu giữ nhịp này, Arsenal có thể khép lại tuần với khoảng cách năm điểm so với đội xếp thứ hai, và tám đến mười điểm với Man City và Liverpool – một biên độ đủ để dấy lên nhận định sớm về cuộc đua vô địch.

Tổng quan tác động

- Liverpool cần kết quả tức thời để chặn đà rơi và ổn định phòng thay đồ trước chuỗi đại chiến.

- Chelsea đối diện cột mốc định nghĩa mùa giải tại Tottenham.

- Man United có cơ hội chen chân top 4 nếu Mbeumo duy trì hiệu suất.

- Man City không được phép chủ quan trước Bournemouth đang vào phom.

- Arsenal đứng trước bài toán: quản trị rủi ro để chuyển hóa đà phong độ thành điểm số bứt tốc.