Liverpool vs Aston Villa: Anfield trước cơn sóng dữ Liverpool khủng hoảng với 4 trận thua liên tiếp, đứng thứ bảy và kém Arsenal 7 điểm; Aston Villa thắng 4 trận liền và ghi bàn 9 trận gần nhất. Điểm nóng: Salah - Cash, Van Dijk - Watkins. Dự đoán 2-2.

03h00 ngày 2/11/2025 (giờ Việt Nam), Anfield đứng trước cơn sóng dữ. Nhà đương kim vô địch đang thua 4 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, đối mặt nguy cơ lần đầu tiên kể từ năm 1953 phải nhận 5 trận thua liền. Ở phía đối diện, Aston Villa hành quân với khí thế sau 4 chiến thắng liên tiếp, trong đó có Manchester City.

Liverpool sẽ tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Anfield ở vòng 10 Ngoại hạng Anh.

Bối cảnh và phong độ: Một bên khủng hoảng, một bên thăng hoa

Liverpool rơi vào chuỗi kết quả tệ hại nhất nhiều thập kỷ. Bốn thất bại liên tiếp đã kéo họ xuống vị trí thứ bảy, kém đội đầu bảng Arsenal 7 điểm. Vấn đề không chỉ ở kết quả mà còn ở cách vận hành: pressing cao nhưng thiếu độ kết dính ở các pha chuyển trạng thái.

Aston Villa của Unai Emery đi theo chiều ngược lại. Họ thắng Fulham, Burnley, Tottenham Hotspur và Manchester City, đồng thời ghi bàn trong cả chín trận gần nhất. Sự hiệu quả trong chuyển đổi trạng thái giúp Villa thu hẹp khoảng cách hiệu số và hiện chỉ kém Liverpool một bậc về hiệu số bàn thắng bại.

Lịch sử đối đầu: Ám ảnh khi gặp nhà vô địch

Lịch sử không ủng hộ đội khách: Aston Villa đã thua cả 11 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh khi chạm trán nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, với đà phong độ hiện tại, chuỗi đáng quên ấy có thể bị thách thức ngay tại Anfield.

Chiến thuật và điểm nóng: Trung tuyến và hai biên quyết định

Liverpool dưới thời Arne Slot vẫn ưu tiên 4-3-3, pressing tầm cao, kiểm soát bóng và chuyển trạng thái nhanh. Điểm nghẽn nằm ở khâu cân bằng: tuyến giữa thiếu che chắn trước các tình huống phản công, trong khi hàng thủ chưa ổn định.

Aston Villa tiếp cận thực dụng và kỷ luật. Khối phòng ngự chặt, khả năng sửa sai tốt và chuyển đổi sắc bén là bản sắc của Emery. Họ sẽ tìm cách khóa các ngòi nổ chủ nhà rồi khai thác khoảng trống sau lưng hai hậu vệ biên.

Trung tuyến: Gravenberch, Szoboszlai đối đầu Onana, Kamara – ai kiểm soát tốt nhịp độ sẽ định hình trận đấu.

Cánh phải Liverpool: Salah so kè Matty Cash; mỗi pha 1v1 ở biên có thể mở cánh cửa cơ hội.

Trung tâm hàng thủ: Virgil van Dijk theo kèm Ollie Watkins – một tình huống thắng bại có thể xoay chuyển cục diện.

Arne Slot đang trải qua khoảng thời gian khó khăn tại Anfield.

Lực lượng: Tin vui lẫn nỗi lo

Liverpool

Khả năng trở lại: Ryan Gravenberch (mắt cá chân).

Bỏ ngỏ: Alexander Isak (háng), Curtis Jones (háng).

Vắng mặt chắc chắn: Alisson Becker (gân kheo), Jeremie Frimpong (gân kheo), Giovanni Leoni (dây chằng chéo trước).

Treo giò: Amara Nallo.

Aston Villa

Không đủ điều kiện: Harvey Elliott.

Chấn thương có thể vắng: Emiliano Buendia (chân), Youri Tielemans (bắp chân), Andres Garcia (chưa xác định).

Phương án tấn công: Jadon Sancho và Donyell Malen cạnh tranh suất đá chính.

Đội hình dự kiến

Liverpool (4-3-3): Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Aston Villa (4-3-3): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Kamara; Malen, Rogers, McGinn; Watkins

Thống kê chọn lọc

Hạng mục Dữ liệu Thời gian - Địa điểm - Vòng 03h00, 2/11/2025 – Anfield – Vòng 10 Chuỗi của Liverpool Thua 4 trận liên tiếp; nguy cơ thua 5 trận lần đầu từ 1953 Vị trí và khoảng cách Đứng thứ bảy, kém Arsenal 7 điểm Phong độ Aston Villa Thắng 4 trận liên tiếp (Fulham, Burnley, Tottenham Hotspur, Manchester City) Hiệu suất ghi bàn Aston Villa ghi bàn trong 9 trận gần nhất Lịch sử đối đầu đặc thù Aston Villa thua 11 trận gần nhất khi gặp nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh

Nhận định và dự đoán

Nhịp điệu trận đấu nhiều khả năng xoay quanh sức ép ban đầu của Liverpool và cách Aston Villa giải quyết các đợt pressing. Chủ nhà cần sự trở lại của Gravenberch để ổn định nhịp giữa sân, trong khi đội khách đặt niềm tin vào những pha chuyển đổi sắc lẹm dành cho Watkins. Với nền tảng thể lực cân bằng khi cả hai không quá bào mòn giữa tuần, cục diện hứa hẹn giằng co.

Liverpool có lợi thế sân nhà nhưng hàng thủ thiếu ổn định khiến chiến thắng không dễ. Aston Villa đang vào guồng và đủ khả năng rời Anfield với điểm số.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 2-2 Aston Villa.