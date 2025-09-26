Xã hội LIVESTREAM DR CỬA ĐÔNG: Tầm soát sớm và giải pháp điều trị hiện đại đẩy lùi ung thư đại trực tràng Với mong muốn mang đến cho cộng đồng những kiến thức y khoa hữu ích, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tổ chức livestream “Sống khỏe chủ động” vào 20h00 Thứ Bảy, ngày 27/9/2025, chủ đề “Ung thư đại trực tràng - Tầm soát và giải pháp điều trị hiện đại”; giúp khán giả có cơ hội giao lưu trực tiếp, được tư vấn chuyên sâu từ các bác sĩ hàng đầu.

Ung thư đại trực tràng hiện đang là một trong những loại ung thư phổ biến hàng đầu tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hàng triệu ca mắc mới, trong đó tỷ lệ tử vong đứng ở mức cao do bệnh thường được phát hiện muộn. Tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng nằm trong nhóm 5 loại ung thư thường gặp nhất; chiếm tỷ lệ đáng lo ngại ở cả nam và nữ.

Ekip các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư trực tràng cho bệnh nhân.Ảnh: Cưng Nguyễn

Điều đáng mừng là nếu được tầm soát sớm, ung thư đại trực tràng hoàn toàn có thể phát hiện ở giai đoạn tiền ung thư hoặc giai đoạn sớm - khi đó, việc điều trị đạt hiệu quả cao; tỷ lệ sống trên 5 năm có thể lên đến 90%. Chính vì vậy, tầm soát định kỳ được xem là “chìa khóa vàng” trong phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh nguy hiểm này.

Nhằm cung cấp kiến thức y khoa thiết thực, giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về bệnh lý và giải pháp điều trị, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tổ chức chương trình LIVESTREAM DR CỬA ĐÔNG - SỐNG KHỎE CHỦ ĐỘNG với chủ đề: “Ung thư đại trực tràng - Tầm soát và giải pháp điều trị hiện đại”.

Ths. BSCKII Thái Doãn Công - Phó Giám đốc chuyên môn, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông sẽ trực tiếp chia sẻ những kiến thức hữu ích đồng thời tư vấn chuyên sâu về bệnh lý nguy hiểm này.

Chương trình Livestream số 3 với chủ đề: “Ung thư đại trực tràng - Tầm soát và giải pháp điều trị hiện đại”. Ảnh: Cưng Nguyễn

Trong chương trình, bác sĩ sẽ trực tiếp chia sẻ những kiến thức chuyên sâu, giải đáp các thắc mắc thường gặp về ung thư đại trực tràng, đồng thời giới thiệu những tiến bộ trong tầm soát và điều trị hiện đại đang được áp dụng tại Bệnh viện. Đây cũng là cơ hội để người dân có thể đặt câu hỏi trực tiếp và nhận được lời khuyên hữu ích từ chuyên gia hàng đầu.

Đặc biệt, khán giả tham gia livestream còn có cơ hội nhận ưu đãi độc quyền:

5 voucher trị giá 1.000.000 đồng khi đăng ký phẫu thuật các bệnh lý tiêu hóa.

khi đăng ký phẫu thuật các bệnh lý tiêu hóa. 1 gói khám sức khỏe tổng quát cơ bản miễn phí.

Chương trình nằm trong chuỗi LIVESTREAM DR CỬA ĐÔNG – SỐNG KHỎE CHỦ ĐỘNG, nơi các bác sĩ giàu kinh nghiệm mang đến cho cộng đồng những kiến thức y khoa hữu ích, thiết thực và gần gũi, góp phần lan tỏa thông điệp “chủ động chăm sóc sức khỏe để sống khỏe mỗi ngày”.

Đừng bỏ lỡ cơ hội lắng nghe những chia sẻ giá trị và nhận quà tặng hấp dẫn trong Livestream lúc 20h00 ngày 27/9 tới./.