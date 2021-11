Livestream trực tiếp giới thiệu, quảng bá sản phẩm cam Vinh

Sáng 28/11, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An phối hợp với UBND huyện Yên Thành tổ chức livestream giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ cam Vinh. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại vườn cam Thiên Sơn, xã Đồng Thành (Yên Thành).

Chương trình được tổ chức nhằm mục đích kết nối tiêu thụ sản phẩm qua hình thức livestream trên các kênh truyền thông đa phương tiện. Qua đó, giúp quảng bá sâu rộng hình ảnh, chất lượng, giá trị của thương hiệu cam Vinh nói riêng và các đặc sản Nghệ An nói chung tới người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An cho biết: Đây là chương trình livestream đầu tiên được đơn vị tổ chức nhằm quảng bá cho nông sản Nghệ An.

Qua chương trình này, đơn vị mong muốn định hướng cho các trang trại, nhà vườn và cơ sở sản xuất nông sản chủ động nghiên cứu nhu cầu thị trường, lựa chọn đúng loại hàng hóa mục tiêu, từng bước hiện đại hóa công tác sản xuất, ứng dụng công nghệ để quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất an toàn, kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi bán ra thị trường. Đảm bảo nông sản được tiêu thụ trong chuỗi giá trị, đáp ứng được tiêu chuẩn trong nước và các nước nhập khẩu. Đặc biệt quan tâm, hướng dẫn sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn Global GAP, Organic, GMP…

Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Từ khi cây cam Xã Đoài lòng vàng "bám rễ" trên mảnh đất Yên Thành đến nay, huyện đã có nhiều chính sách hỗ trợ các nhà vườn, trang trại xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Huyện cũng xây dựng và hoàn thiện quy hoạch cây có múi nói chung và cây cam nói riêng, từ đó xây dựng thành thương hiệu đặc trưng, được nhiều người biết đến.

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An cho biết, sau chương trình livestream này, vào ngày 19/12 tới đây Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức livestream tại phòng nhằm giới thiệu quảng bá cam Vinh cùng 10 sản phẩm đặc sản khác của Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

Từ chương trình livestream giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ cam Vinh, sự tương tác giữa người tiêu dùng với các đơn vị sản xuất, cung cấp, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đã được nâng lên.

Bên cạnh đó, nhận thức, tư duy của các nhà sản xuất, cung ứng từ phạm vi, quy mô nhỏ lẻ, tự phát cũng dần thay đổi sang hướng tư duy kinh doanh trên nền tảng số, nhằm đa dạng hóa phương thức bán hàng để phù hợp với tình hình dịch bệnh và bối cảnh Việt Nam đang hướng tới nền kinh tế số. Từ đó, góp phần từng bước đưa nông nghiệp của Nghệ An tiến tới nền nông nghiệp số, tạo thị trường lớn, mở ra cơ hội mới cho người sản xuất, kinh doanh.



Nhiều du khách đã được trải nghiệm các trò chơi tại chương trình livestream giới thiệu, quảng bá tiêu thụ cam Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Sau chương trình livestream tại vườn cam Đồng Thành, dự kiến vào ngày 19/12 tới đây, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An sẽ tiếp tục livestream tiêu thụ cam Vinh và các đặc sản Nghệ An tại phòng livestream được xây dựng ở Khách sạn Mường Thanh Sông Lam. Tại chương trình này, ngoài cam Vinh, sẽ có thêm 10 sản phẩm đặc sản khác của Nghệ An cũng sẽ được lên sóng trực tiếp để quảng bá tới người tiêu dùng trong và ngoài nước./.