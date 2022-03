Lo bị xử phạt, hàng trăm môi giới đất đi đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề

Theo đại diện Phòng quản lý Bất động sản, Sở Xây dựng cho biết: Hiện Nghệ An có khoảng 300 - 400 người đã được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, môi giới kinh doanh bất động sản; cùng với đó là 40 sàn tư vấn, giao dịch đất đai được tỉnh cấp phép hoạt động.

Tuy nhiên, từ khi có Nghị định 02/2022 về điều kiện hoạt động kinh doanh bất động sản và nhất là Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng ban hành thì số người đăng ký để cấp chứng chỉ tăng vọt. Chỉ từ tháng 2 đến nay, đã có thêm 500 người làm hồ sơ xin phép cấp chứng chỉ hành nghề. Hiện tại, Sở đã tiếp nhận và dự kiến sẽ cấp chứng chỉ trong vài tuần tới.

Sản phẩm bất động sản thuộc phân khúc cao cấp tại TP Vinh chủ yếu giao dịch qua sàn của các nhà đầu tư và kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo quy định tại Thông tư 11 ngày 30/12/2015, điều kiện được cấp chứng chỉ ngành nghề hoặc sàn môi giới, kinh doanh bất động sản khá đơn giản, đối với cá nhân đủ điều kiện 18 tuổi và trình độ tốt nghiệp THPT, trải qua 1 lớp sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản; Đối với sàn giao dịch chỉ cần có đủ 2 thành viên được cấp chứng chỉ thì được thành lập sàn. Ông Nguyễn Thế Phiệt- Trưởng phòng Quản lý Bất động sản, Sở Xây dựng

Điều 59, Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: kinh doanh môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng; tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản làm sai lệch nội dung chứng chỉ; cho mượn cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản. Phạt tiền từ 120 đến 160 triệu đồng đối với 1 trong các hành vi: kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định hoặc không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng...

Khách đặt tiền cọc, giao dịch mua đất ngay tại hiện trường. Ảnh: CTV

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, tại địa bàn Nghệ An, ngoài số người và sàn giao dịch được tỉnh Nghệ An cấp thì còn khá đông môi giới và sàn giao dịch được các tỉnh, thành phố khác cấp nhưng vào Nghệ An kinh doanh, môi giới bất động sản nên số người thực tế kinh doanh môi giới còn lớn hơn. Gần đây do giá đất nông thôn sốt cao nên số người tham gia kinh doanh môi giới đất càng nhiều. Phần lớn các cá nhân tham gia chưa được cấp chứng chỉ và các giao dịch không qua sàn nên rủi ro cao và nguy cơ thất thu thuế.