Thể thao Lo cho Đặng Văn Lâm; Indonesia tan mộng dự World Cup Văn Lâm chỉ có 2 lần đối mặt tình huống dứt điểm của đối phương nhưng phải nhận một bàn thua; Rạng sáng 12/10, Indonesia thua Iraq 0-1 ở vòng loại 4. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Indonesia tan mộng dự World Cup

Rạng sáng 12/10, Indonesia thua Iraq 0-1 ở vòng loại 4, qua đó chính thức khép lại cánh cửa đến ngày hội bóng đá thế giới 2026.

Indonesia vẫn cho thấy sự tự tin khi phải đối đầu một trong những đội tuyển hàng đầu châu Á.

Indonesia có màn trình diễn không hề tồi. Tuy nhiên, chỉ một thoáng mất tập trung, đại diện Đông Nam Á đã phải trả cái giá quá đắt. Bàn thắng muộn ở phút 76 của Zidane Iqbal giúp Iraq giành chiến thắng quan trọng, qua đó có cùng 3 điểm với Saudi Arabia tại vòng loại 4, khu vực châu Á.Trong khi đó, Indonesia chính thức khép lại cơ hội dự World Cup sau 2 trận thua liên tiếp.

Ở lượt cuối diễn ra vào ngày 14/10, Saudi Arabia và Iraq sẽ "tử chiến" để tranh vị trí nhất bảng, đồng nghĩa với tấm vé đến thẳng châu Mỹ vào năm sau. Đội thua sẽ đối mặt rủi ro ở play-off liên lục địa

Lo cho Đặng Văn Lâm

Xuyên suốt trận thắng tuyển Nepal, Văn Lâm chỉ có 2 lần đối mặt tình huống dứt điểm của đối phương nhưng phải nhận một bàn thua.

Văn Lâm giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế song hạn chế về kỹ năng xử lý bóng bằng chân.

Sau 1 năm vắng mặt ở tuyển quốc gia vì nhiều lý do, thủ môn mang 2 dòng máu Việt - Nga được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ra sân nhờ phong độ ấn tượng trong màu áo CLB Ninh Bình, đội vô địch Giải Hạng nhất quốc gia 2024-2025, với kỷ lục chuỗi trận bất bại dài nhất.

So với các đồng nghiệp trên tuyển quốc gia, Văn Lâm giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế song hạn chế về kỹ năng xử lý bóng bằng chân. Xuyên suốt trận thắng tuyển Nepal, Văn Lâm chỉ có 2 lần đối mặt tình huống dứt điểm của đối phương nhưng phải nhận một bàn thua.

Do tình huống này, Văn Lâm bị đánh giá chưa quyết đoán trong pha băng ra cản phá. Thủ môn cao 1,88 m cũng chưa phát huy vai trò chỉ huy, thiếu sự liên kết với các trung vệ trong các pha bóng bổng. Theo trang thống kê Sofascore, thủ môn Đặng Văn Lâm là cầu thủ có điểm số thấp nhất trong đội hình tuyển Việt Nam ở trận thắng Nepal 3-1, chỉ đạt 6,4 điểm.

Ronaldo gây thất vọng

Rạng sáng 12/10, siêu sao 40 tuổi đá hỏng phạt đền trong trận thắng 1-0 của Bồ Đào Nha trước Ireland ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Cristiano Ronaldo.

Phút 73, Francisco Trincao tung cú sút từ sát vạch 16,5 m. Dara O'Shea lăn xả để ngăn chặn nhưng để bóng chạm tay. Trọng tài chính ngay lập tức cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền.

Như thường lệ, Cristiano Ronaldo nhận nhiệm vụ đá penalty. Siêu sao sinh năm 1985 tung cú sút vào chính giữa khung thành nhưng lại bị Caoimhi Kelleher dùng chân cản phá.

Ronaldo phung phí cơ hội mười mươi, khiến Bồ Đào Nha suýt chia điểm trước đối thủ đang xếp bét bảng.

Tuy nhiên, phút 90+1, Trincao treo bóng như đặt để Ruben Neves bật cao đánh đầu, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu trên sân Jose Alvalade.

Barcelona bị FIFA 'dội gáo nước lạnh'

FIFA khả năng không cho phép trận Barcelona - Villarreal của La Liga và AC Milan - Como của Serie A được chuyển lần lượt đến Mỹ và Australia

FIFA khả năng không cho phép trận Barcelona - Villarreal được chuyển đến Mỹ.

Theo Goal, FIFA đang soạn thảo bộ quy định mới với mục tiêu áp dụng từ đầu năm tới, nhằm hạn chế hoặc cấm hoàn toàn hiện tượng các giải đấu quốc nội diễn ra ngoài biên giới. Quyết định xuất phát từ việc UEFA chấp thuận cho La Liga và Sẻie A thi đấu nước ngoài, dù "rất miễn cưỡng".

UEFA giải thích: "Do khung pháp lý của FIFA hiện chưa đủ chi tiết và rõ ràng, Ban điều hành UEFA buộc phải chấp thuận hai trận đấu này trên cơ sở ngoại lệ. UEFA tái khẳng định lập trường phản đối việc tổ chức các trận đấu quốc nội ngoài lãnh thổ quê hương".

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, nhấn mạnh: "Các trận đấu trong nước nên được tổ chức tại sân nhà. Chơi ở nước ngoài sẽ làm mất quyền lợi của người hâm mộ trung thành và có thể tạo ra những yếu tố méo mó. Quyết định này là ngoại lệ và sẽ không trở thành chuẩn mực".