Lộ diện đội bóng Abramovich muốn mua; U17 Việt Nam đấu giao hữu tại Đức

Các cầu thủ U17 Việt Nam sẽ tham gia dự án “Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại Đức” do VFF, Bundesliga và Next Media phối hợp tổ chức. Tại đây, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có các hoạt động tập luyện, trải nghiệm và thi đấu với 4 đội bóng là Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln and Borussia M'gladbach.

Với dự án này, các cầu thủ trẻ của Việt Nam sẽ có cơ hội được tiếp cận với những mô hình tập luyện và đào tạo đẳng cấp châu Âu, giúp phát triển toàn diện cả về kỹ năng lẫn tư duy chơi bóng. Cùng với đó sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời về đời sống bóng đá tại Bundesliga, nơi hoàn hảo để nuôi dưỡng niềm đam mê trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của các tài năng trẻ Việt Nam. U23 Croatia thua Nhật Bản trước trận gặp U23 Việt Nam U23 Nhật Bản thi đấu lấn lướt và giành chiến thắng 1-0 trước U23 Croatia ở trận ra quân giải U23 Dubai Cup 2022, tối 23/3. Niềm vui của các cầu thủ Nhật Bản khi đánh bại đội bóng đến từ châu Âu. Giải U23 Dubai Cup 2022 được tổ chức tại UAE với sự tham dự của 10 đội tuyển diễn ra từ ngày 23-30/3.

Trong số 10 đội bóng, 9 đội tuyển hàng đầu châu Á như U23 Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan, Iraq, Qatar, Thái Lan và chủ nhà UAE cùng một đội tuyển khách mời đến từ châu Âu là U23 Croatia.