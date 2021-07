'Lộ diện' Khu đô thị đẳng cấp bậc nhất tại Diễn Châu

Tiên phong chuẩn sống mới

Diễn Châu không chỉ là vùng đất có nền văn hóa lâu đời đặc sắc mà còn là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ bậc nhất Nghệ An. Được định hướng trở thành trung tâm kinh tế văn hóa, hành chính sự nghiệp mới của tỉnh, những năm gần đây diện mạo khu vực này đã nhanh chóng đổi mới với những dự án đô thị cao cấp liên tục mọc lên, trong đó tiêu biểu nhất phải kể đến Khu đô thị Hoàng Sơn của Chủ đầu tư Công ty TNHH xây dựng Hoàng Sơn.

Khu đô thị Hoàng Sơn – tiên phong chuẩn sống mới tại Diễn Châu , Nghệ An. Ảnh phối cảnh dự án

Với khát vọng kiến tạo nên một không gian sống thực sự đẳng cấp, một khu đô thị hiện đại không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cư dân mà còn đem lại một cuộc sống hạnh phúc vẹn tròn, chủ đầu tư Hoàng Sơn đã dày công nghiên cứu và quy hoạch bài bản khu đô thị Hoàng Sơn với đầy đủ phân khu chức năng bao gồm: khu nhà ở liền kề, kinh doanh thương mại và vui chơi giải trí.



Được định vị như một thành phố thu nhỏ giữa chốn phồn hoa sầm uất, nơi tâm điểm vui chơi giải trí du lịch của thị trấn Diễn Châu nói riêng và Phủ Diễn nói chung, Khu đô thị Hoàng Sơn mang đến cho gia chủ một không gian sống xanh, trong lành với đầy đủ tiện ích cao cấp. Mỗi sản phẩm tại đây đều thể hiện được những giá trị riêng biệt, nâng tầm đẳng cấp cho gia chủ.

Lý giải cho hướng đi riêng đầy độc đáo này, đại diện chủ đầu tư Công ty TNHH xây dựng Hoàng Sơn chia sẻ: “Trong bối cảnh thị trường Bất động sản Nghệ An sôi động nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của đại bộ phận những gia đình có điều kiện kinh tế, với sứ mệnh tiên phong dẫn đầu chuẩn sống mới tại Diễn Châu chúng tôi đã dành trọn tâm huyết và nỗ lực cho dự án này. Trong tương lai không xa khi dự án được vận hành và đi vào sử dụng, nơi đây sẽ trở thành chốn an cư lạc nghiệp lý tưởng của mọi nhà”.

Khu đô thị Hoàng Sơn – Điểm sáng bất động sản Diễn Châu

Tọa lạc tại vị trí trung tâm kinh tế, chính trị của Diễn Châu, mặt tiền giáp đường Quốc lộ 7 nằm trong quy hoạch dự án cao tốc Thanh Hóa - Hà Tĩnh và gần đường giao thông huyết mạch QL 1A, khu đô thị Hoàng Sơn được ví như mảnh đất "Vàng" vượng khí khi hội tụ của 6G – Gần trung tâm, gần sông biển, gần đường giao thông, gần địa danh du lịch, gần các điểm giáo dục, gần cơ quan hành chính. Từ đây cư dân có thể kết nối dễ dàng đến các địa điểm trọng yếu trong và ngoài khu vực cũng như các tỉnh thành lân cận khác.

Hệ thống tiện ích cao cấp tại KĐT Hoàng Sơn. Ảnh phối cảnh dự án.

Lấy cảm hứng từ những khu đô thị hiện đại và độc đáo trên thế giới, dự án được chia thành hai tiểu khu: tiểu khu Thạch Niên Tùng và tiểu khu Sala với quy mô 409 căn liền kề, biệt thự và shophouse. Nếu như tiểu khu Thạch Niên Tùng là biểu tượng cho sự vững chãi trăm năm với sự ẩn dụ của hàng loạt tiện ích độc đáo mang giá trị vật báu truyền đời như: vườn thượng uyển, công viên Thạch Niên Tùng, Hồ cá koi, công viên 4 mùa, đồi thời gian, trung tâm thương mại Diễn Châu... thì Tiểu Khu Sala lại là biểu tượng cho chốn an cư an lành ngập tràn hương sắc với sự kết hợp của nhiều loài hoa: Hoa sala, hoa sang, hoa ban đỏ tạo nên một không gian sống an nhiên nhiều màu sắc.



Mỗi căn liền kề, shophouse, biệt thự của dự án đều được thiết kế thông minh, tỉ mỉ nhằm tối ưu hóa diện tích và công năng sử dụng với mặt tiền tầng 1 khá thông thoáng, chủ nhân căn hộ có thể linh hoạt sử dụng kinh doanh hoặc cho thuê làm văn phòng, cửa hàng. Các tầng trên có thể làm không gian sinh hoạt, làm tổ tấm với không gian rộng rãi, tiện nghi.

Với việc quy hoạch bài bản, khu đô thị Hoàng Sơn hứa hẹn sẽ mang diện mạo và tầm vóc của một khu đô thị kiểu mẫu, tạo dựng môi trường cảnh quan mới mẻ, một cách hưởng thụ cuộc sống theo phong cách hoàn toàn khác biệt tại Diễn Châu – Nghệ An.