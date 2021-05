Lo giông lốc, nông dân Nghệ An khẩn trương thu hoạch lúa xuân

Lão nông Thái Viết Trí ở xóm 1 Tiên Khánh, xã Khánh Thành (Yên Thành) cho hay: Gia đình có 1,4 mẫu lúa xuân, trong đó có 3 sào bị đổ rạp do ảnh hưởng của đợt mưa gió vừa qua. Sợ lúa nảy mầm khi có mưa xuống, nên khi lúa chín được 80%, gia đình đã gọi máy về thu hoạch trong ngày 4 và 5/5.

Lão nông Thái Viết Trí ở xã Khánh Thành cho biết, 2 ngày nay gia đình đã thu hoạch 3 sào lúa bị đổ do ảnh hưởng của đợt mưa gió vừa qua. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành cho biết: Vụ xuân này, toàn huyện gieo cấy hơn 12.800 ha. Nhìn chung lúa năm nay được mùa hơn các năm trước, dự kiến bình quân ước đạt 7,3 tấn/ha. Hiện nay bà con nông dân các địa phương vùng trũng đã thu hoạch lúa, để làm đất cấy vụ hè thu sớm. Dự kiến đến ngày 10/5 trở đi bà con mới thu hoạch lúa đại trà.

Huyện Diễn Châu vụ xuân này cũng đánh giá được mùa lúa. Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết, mặc dù có khoảng 500 ha lúa xuân bị đổ do ảnh hưởng của mưa gió, làm giảm, nhưng năng suất bình quân toàn huyện dự kiến đạt 72,5 - 73 tấn/ha, cao hơn vụ xuân năm trước. Đến ngày 6/5, đã có một số diện tích lúa ở các xã: Minh Châu, Diễn Nguyên... được bà con thu hoạch để làm đất gieo cấy vụ hè thu chạy lụt.

Tại huyện Thanh Chương, theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp huyện, dự kiến năng suất sẽ đạt 67,5 tạ/ha, nhỉnh hơn vụ xuân năm trước. Đến ngày 10/5, bà con trên địa bàn huyện sẽ bước vào thu hoạch đại trà của toàn bộ 8.600 ha lúa xuân.

Thu hoạch xong ruộng nào, lúa được hút lên xe để chở về nhà. Ảnh: Xuân Hoàng

Vụ xuân này Nghệ An gieo cấy 91.836 ha lúa, tăng 1.836 ha so với kế hoạch. Theo ông Nguyễn Tiến Đức - Trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV cho biết: Từ ngày 4/5, một số diện tích lúa ở vùng đồng trũng, đặc biệt những ruộng bị đổ do mưa gió trên địa bàn các huyện Yên Thành, Diễn Châu... đã chín tới, được bà con tiến hành thu hoạch.

Nhìn chung lúa vụ xuân năm nay trên địa bàn Nghệ An được mùa nhất từ trước đến nay, bình quân ước đạt 68 - 69 tạ/ha (vụ xuân năm trước đạt năng suất 67 tạ/ha)./.