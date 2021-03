Lo sợ dầu ăn bẩn trên thị trường, người dân Nghệ An đổ xô đi ép dầu về dùng

Việc ép lạc bằng máy cho năng suất cao hơn so với ép thủ công như trước đây. Ảnh: TĐ

Đối với cách ép dầu thủ công, lạc sau khi đã bóc vỏ được đem đi xay nhỏ, sau đó sẽ được hấp chín (hấp cách thủy), và cuối cùng là đóng từng gói nhỏ cho vào khuôn ép để dùng thủy lực ép ra dầu. Khuôn ép là 1 ống hình trụ tròn, cao khoảng 80-90cm, khi lạc được hấp nóng lên, ép sẽ cho ra dầu. Với cách ép thủ công thì sẽ mất thời gian hơn, các công đoạn đều phải có sự can thiệp của con người.

Ngoài ra, hiện nay trên mạng xã hội, nhiều cơ sở kinh doanh hàng online còn rao bán các loại máy ép dầu mini phục vụ trong gia đình. Tuy nhiên, máy ép mini thường có công suất thấp, ép lâu, nên rất ít người sử dụng.

Sau khi ép nát ra dầu, hỗn hợp dầu và bã sẽ được người dân thu gom để chuyển qua máy lọc làm sạch. Ảnh: TĐ

Ông Thông, chủ một cơ sở ép dầu ở khu vực Diễn Thịnh (Diễn Châu) cho biết, hiện nay xu hướng tự ép dầu rất phổ biến trong người dân. Tại cơ sở của gia đình ông Thông, ngày nào cũng có người dân đến ép, nhiều thì 1 yến, có người còn ép cả mấy tạ để dùng dần. Nhiều gia đình ở TP.Vinh khi về quê cũng tìm mua lạc trong dân mang đi ép.

Qua máy lọc, dầu lạc đã được lọc sạch, có màu vàng óng. Ảnh: TĐ

Mặc dù giá lạc, vừng, đậu nành trên thị trường khá cao, 1 yến lạc vỏ có giá 350.000 đồng, lạc hạt là 500.000 đồng, và can 5 lít dầu lạc có giá từ 400.000-500.000 đồng, trong khi đó giá 1 can 5 lít dầu công nghiệp trên thị trường chỉ có giá 150.000 – 200.000 đồng. Nếu so sánh, rõ ràng dầu tự ép đắt hơn 2 đến 3 lần nhưng người dân vẫn sử dụng.