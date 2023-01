Loạt chính sách mới liên quan đến người dùng ô tô áp dụng ngay đầu năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Người học lái xe phải thực hành cả trên ca bin ảo, thí điểm đấu giá biển số đẹp, miễn đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới,... là những chính sách rất đáng chú ý, ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng ô tô sẽ có hiệu lực trong năm mới 2023.

Học lái xe phải được thực hành trên cabin ảo

Theo Thông tư 04/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, từ 01/01/2023, người học lái xe ô tô phải luyện tập trên ca bin ảo với thời gian tối thiểu 4 giờ cho mỗi học viên.

Theo Bộ GTVT, các cơ sở đào tạo lái xe có nhiệm vụ trang bị và duy trì ca bin học lái xe ô tô, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ GTVT ban hành; ca bin học lái xe ô tô thực hiện theo lộ trình quy định tại khoản 2 Điều 47 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT.

Với hệ thống cabin ảo này, học viên sẽ được làm quen với các bài tập vận hành số xe, lên dốc, lái xe trên đường vuông góc, đường quanh co giống ở sa hình của bài thi sát hạch, cũng như làm quen với các tình huống trên địa hình đồi núi và đường cao tốc. Khi đã hoàn thành 4 giờ học trên cabin, học viên sẽ được cung cấp Giấy xác nhận, là điều kiện để thi sát hạch và cấp Giấy phép lái xe.

Giá vé ở các trạm thu phí đường bộ tăng trở lại

Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho phép áp dụng mức thuế suất 8% đã hết hiệu lực vào ngày 31/12/2022. Từ 1/1/2023, mức thuế suất sẽ quay trở lại là 10%.

Điều này khiến mức thu ở các trạm thu phí đường bộ hiện nay trở lại như cũ (trước năm 2022), tức là tăng thêm khoảng từ 1.000-4.000 đồng mỗi lượt do thuế VAT đã tăng từ 8% lên 10%.

Đấu giá biển số xe đẹp

Vào tháng 11/2022, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô trong 3 năm, thực hiện từ ngày 1/7/2023 với đa số đại biểu tán thành.

Theo nghị quyết, biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen. Tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số xe ô tô của tỉnh, thành phố để đăng ký tham gia đấu giá. Biển số xe ô tô không được lựa chọn để đấu giá, biển số xe ô tô đấu giá không thành được chuyển ngay vào hệ thống đăng ký, quản lý xe để đăng ký theo quy định.

Mức giá khởi điểm của một biển số xe đẹp đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, áp dụng thống nhất trong cả nước; tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá; bước giá là 5 triệu đồng.

Bộ Công an sẽ là đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức đấu giá tài sản, có trách nhiệm công khai biển số xe ô tô đưa chưa đăng ký, dự kiến cấp mới trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, cổng thông tin điện tử bộ, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông, trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Miễn đăng kiểm lần đầu đối với xe ô tô mới

Sau 6 tháng đánh giá tác động kết hợp với việc nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật và dữ liệu thực tế, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tổng hợp trình Bộ GTVT phương án thực hiện miễn đăng kiểm lần đầu cho xe ô tô sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mới trong thời gian một năm tính từ năm sản xuất.

Phương án trên đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam đăng ký vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ GTVT và đang thực hiện các bước xây dựng dự thảo bổ sung, sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT và nếu được chấp thuận có thể áp dụng ngay vào đầu năm 2023.

Trước đó, vào tháng 5/2022, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam điều chỉnh một số nội dung, đáng chú ý nhất là đề xuất miễn kiểm định với xe sản xuất mới và còn bảo hành của nhà sản xuất.

Lý do mà Cục CSGT đưa ra là các phương tiện nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước đã được kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi bán ra thị trường, do vậy việc đăng kiểm đối với xe mới là không thực sự cần thiết.