Loạt sao bị chỉ trích, yêu cầu rời showbiz vì từng ăn thịt dơi

Seolhyun, thành viên nhóm nhạc Kpop AOA cũng bị "đào mộ" việc từng ăn thịt dơi trong show "The Law of the Jungle". Theo đó, cô được người dân tại khu vực ghi hình mời ăn thịt dơi. Những bức hình cho thấy, nữ ca sĩ thản nhiên ăn món thịt dơi nướng lan truyền khắp nơi.