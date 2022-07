Loạt tính năng công nghệ giúp lái ô tô an toàn hơn

Những tính năng công nghệ hỗ trợ tài xế lái xe không còn mới mẻ đối với ô tô hiện đại. Thậm chí, nếu không có sẵn ở bản tiêu chuẩn, người sử dụng sẵn sàng lắp đặt thêm một số món đồ giúp họ yên tâm trên mọi hành trình.

Camera hành trình

GoPro là thiết bị ghi hình chất lượng cao có kích thước nhỏ, phù hợp để gắn bên trong ô tô. Người sử dụng có thể đặt thiết bị này trên táp-lô hoặc kính chắn gió để theo dõi hành trình đã đi.

Hiện nay, camera 360 độ thậm chí còn giúp người lái có thể quan sát toàn cảnh xung quanh xe, loại bỏ những góc khuất, điểm mù. Thông qua hình ảnh từ camera, tài xế có thể chủ động tránh những tình huống, nhất là khi lái xe hay lùi đỗ trong không gian hẹp.

Đáng nói, camera hành trình rất quan trọng khi xảy ra sự cố va chạm, tai nạn. Khi xảy ra tình huống sự cố, tình huống sẽ được ghi nhận chi tiết, rõ ràng trên camera, giúp lực lượng chức năng có thể xác định ai đúng, ai sai trong vụ tai nạn.

Hệ thống định vị

Công nghệ định vị cho phép tài xế xác định vị trí của xe trên mọi cung đường. Hiện nay, tính năng GPS ngày càng trở nên phổ biến, chính xác và tiện lợi hơn, giúp tài xế dễ dàng xác định hành trình di chuyển, tránh việc bị lạc đường.

Đối với một số mẫu xe sang, ứng dụng định vị sẽ được tích hợp với hệ thống thông tin giải trí có sẵn trên ô tô. Mặt khác, dù xe phổ thông không có chức năng này nhưng chủ sở hữu có thể mua các thiết bị GPS của bên thứ ba để lắp đặt thêm.

Thiết bị chống trộm

Từ 20 năm trở lại đây, hầu hết các mẫu xe đều trang bị hệ thống chống trộm, nó sử dụng cách thức giao tiếp không dây được mã hóa giữa chìa khóa và ô tô để xác thực.

Chìa khóa có sử dụng công nghệ chống trộm được gắn các chip nhỏ nhúng bên trong để truyền một thông điệp được mã hóa cho ô tô. Khi xe nhận được thông điệp được mã hóa chính xác, nó sẽ nổ máy. Nhưng nếu nó không nhận được mã, xe không thể khởi động. Công nghệ trên khiến cho nhiều kẻ xấu khó khăn hơn trong việc bẻ khóa, trộm xe.

Túi khí

Túi khí hiện là một trong các tính năng không thể thiếu trên ô tô. Dù là xe cỡ nhỏ giá rẻ như Kia Morning, Hyundai i10, Toyota Wigo thì cũng được trang bị ít nhất 2 túi khí cho người lái và hành khách ngồi phía trước. Tương tự, các dòng xe hạng cao hơn sẽ có nhiều túi khí hơn.

Nếu gặp va chạm, lực quán tính lớn khiến người lái và hành khách dễ bị lao người về phía trước, dẫn đến va đập mạnh. Túi khí SRS (Supplemental Restraint System) là một tính năng an toàn bị động trên ô tô giúp bảo vệ người lái và hành khách, giảm thiểu thương tổn gây ra bởi các va đập này.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Khi giảm tốc độ đột ngột, phanh ô tô có thể gặp phải hiện tượng bó cứng vì má phanh ghì chặt vào đĩa phanh. Điều này khiến bánh xe bị dừng quay đột ngột, mất độ bám làm xe trượt dài, thậm chí mất lái. Do đó, ngày nay nhiều nhà sản xuất ô tô nổi tiếng đã trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS (Anti-Lock Brake System) cho các dòng xe của họ.

Đây là một hệ thống an toàn trên ô tô giúp ngăn ngừa hiện tượng phanh xe bị bó cứng. Nếu phát hiện một hoặc nhiều bánh xe có dấu hiệu giảm tốc bất thường so với các bánh còn lại, hệ thống phanh ABS sẽ liên tục điều khiển cho tăng, giảm áp suất dầu để phanh nhấp, nhả liên tục thay vì ghì chặt.

Nhờ vậy, xe có thể dừng lại một cách dễ dàng và an toàn trong tầm kiểm soát của người lái. Phanh ABS hiện nay là một trong các hệ thống an toàn trên ô tô cơ bản, được trang bị trên hầu hết các dòng xe, kể cả xe giá rẻ hạng A.

Hệ thống cân bằng điện tử

Khi chạy tốc độ cao, điều khiển ô tô trên đường trơn trượt, nếu vào cua hay đánh lái đột ngột để tránh chướng ngại vật, có thể tài xế sẽ gặp hiện tượng thiếu lái hoặc thừa lái. Ở thời điểm đó, do bánh xe bị mất độ bám đường nên xe sẽ trượt dài văng đuôi hoặc văng ngang, xử lý không tốt rất dễ bị mất lái, thậm chí lật xe.

Hệ thống cân bằng điện tử ESP (Electronic Stability Program) là công nghệ an toàn giúp ổn định xe trong các tình huống trên. Khi phát hiện góc đánh lái và góc quay thân xe có sự sai lệch, hệ thống này sẽ can thiệp tác dụng phanh để điều chỉnh lại tốc độ của các bánh xe. Một số hệ thống cân bằng điện tử hiện đại hơn còn có khả năng can thiệp làm giảm mô men xoắn từ động cơ truyền đến các bánh xe.

Để đảm bảo an toàn cho tài xế và hành khách, tính năng ESP ngày càng được áp dụng rộng rãi. Hiện nay, đa số xe ô tô phổ biến như như Toyota Vios, Honda City, Mazda 2, Hyundai Accent, Kia Soluto,Kia Morning, VinFast Fadil đều có tính năng này.