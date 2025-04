Lốc lớn làm tốc mái trường học ở Kỳ Sơn

Kinh tế

Lốc lớn làm tốc mái trường học ở Kỳ Sơn

Lốc lớn xảy ra làm một trường mầm non ở xã Keng Đu (huyện Kỳ Sơn) bị tốc mái. Rất may, các cháu học sinh đều được đảm bảo an toàn.