Logitech G321 LIGHTSPEED: Hiệu năng đáng giá trong tầm giá rẻ Với kết nối không dây kép LIGHTSPEED và Bluetooth đáng tin cậy, Logitech G321 mang lại trải nghiệm chơi game ổn định. Tuy nhiên, mức giá hấp dẫn đi kèm nhiều cắt giảm về tính năng và thời lượng pin.

Thiết kế ưu tiên sự thoải mái và tính cơ bản

Logitech G321 LIGHTSPEED là một mẫu tai nghe không dây tập trung vào các yếu tố cốt lõi, hướng đến đối tượng game thủ có ngân sách hạn chế. Với trọng lượng chỉ 210 gram, sản phẩm này nhẹ hơn đáng kể so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc, mang lại sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Thiết kế sử dụng các đường cong mềm mại đặc trưng của Logitech, kết hợp với đệm tai bằng mút hoạt tính bọc vải, giúp giảm áp lực lên vành tai.

Logitech G321 LIGHTSPEED có thiết kế tối giản, tập trung vào sự thoải mái.

Các nút điều khiển vật lý được tối giản hóa, bao gồm một công tắc nguồn, một nút chuyển đổi chế độ kết nối giữa 2.4GHz và Bluetooth, và một con lăn điều chỉnh âm lượng. Micro của tai nghe cũng có cơ chế lật để tắt tiếng (flip-to-mute) tiện lợi, một tính năng thường thấy trên các sản phẩm cao cấp hơn.

Hiệu năng không dây kép: Điểm sáng trong tầm giá

Một trong những ưu điểm kỹ thuật nổi bật nhất của G321 LIGHTSPEED là khả năng kết nối không dây kép. Sản phẩm hỗ trợ cả công nghệ LIGHTSPEED 2.4GHz độc quyền của Logitech, cho độ trễ cực thấp phù hợp với game đối kháng, và kết nối Bluetooth tiêu chuẩn để tương thích với nhiều thiết bị di động hơn.

Các cổng kết nối và nút điều khiển được bố trí đơn giản trên Logitech G321 LIGHTSPEED.

Quá trình chuyển đổi giữa hai chế độ diễn ra nhanh chóng và liền mạch. Độ ổn định của kết nối không dây cũng được đánh giá cao, ít bị nhiễu sóng hoặc mất tín hiệu đột ngột, đảm bảo trải nghiệm âm thanh không bị gián đoạn trong các phiên chơi game căng thẳng.

Chất lượng âm thanh và micro

Logitech G321 được trang bị củ loa 40mm, một kích thước tiêu chuẩn cho tai nghe gaming. Chất âm được tinh chỉnh để nhấn mạnh các âm thanh trong game, giúp người chơi dễ dàng xác định vị trí đối thủ. Mặc dù vậy, dải âm trung (mid-range) đôi khi có thể bị lẫn vào nhau, và âm lượng tổng thể không quá lớn so với các tai nghe khác. Tuy nhiên, chất lượng âm thanh vẫn được xem là đủ tốt cho nhu cầu chơi game, nghe nhạc và họp trực tuyến cơ bản.

Đệm tai của Logitech G321 LIGHTSPEED được làm từ mút hoạt tính bọc vải.

Micro của G321 cho chất lượng thu âm rõ ràng, đủ để giao tiếp với đồng đội. Giọng nói được tái tạo một cách trung thực và khả năng lọc tiếng ồn xung quanh ở mức cơ bản. Dù không thể sánh bằng các micro chuyên dụng, nó hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của một chiếc tai nghe gaming phổ thông.

Những đánh đổi để có mức giá cạnh tranh

Để đạt được mức giá hấp dẫn khoảng 60 USD, Logitech đã phải thực hiện một số cắt giảm về tính năng và vật liệu. G321 được làm hoàn toàn từ nhựa, mang lại cảm giác của một sản phẩm giá rẻ dù vẫn có độ bền nhất định. Các tính năng nâng cao cũng bị lược bỏ, bao gồm:

Thiếu phần mềm tùy chỉnh: Tai nghe không tương thích với phần mềm Logitech G HUB, đồng nghĩa với việc người dùng không thể điều chỉnh EQ, bật âm thanh vòm giả lập hay tính năng theo dõi giọng nói (mic monitoring).

Tai nghe không tương thích với phần mềm Logitech G HUB, đồng nghĩa với việc người dùng không thể điều chỉnh EQ, bật âm thanh vòm giả lập hay tính năng theo dõi giọng nói (mic monitoring). Không có điều khiển đa phương tiện: Nút bấm trên tai nghe chỉ dùng để chuyển chế độ kết nối, không thể dùng để dừng/phát nhạc hay chuyển bài.

Nút bấm trên tai nghe chỉ dùng để chuyển chế độ kết nối, không thể dùng để dừng/phát nhạc hay chuyển bài. Không hỗ trợ trộn âm thanh: Sản phẩm không thể phát âm thanh từ hai nguồn (ví dụ: 2.4GHz và Bluetooth) cùng một lúc.

Sản phẩm không thể phát âm thanh từ hai nguồn (ví dụ: 2.4GHz và Bluetooth) cùng một lúc. Thời lượng pin trung bình: Thời gian sử dụng công bố là 20 giờ, thấp hơn so với nhiều tai nghe không dây hiện nay. Việc sạc được thực hiện qua cổng USB-C.

Bảng thông số kỹ thuật Logitech G321 LIGHTSPEED

Thông số Chi tiết Củ loa (Driver) 40 mm Trọng lượng 210 g Kết nối LIGHTSPEED 2.4GHz, Bluetooth Thời lượng pin Lên đến 20 giờ Cổng sạc USB Type-C Microphone Cần gạt, lật để tắt tiếng (flip-to-mute) Tương thích phần mềm Không

Tóm lại, Logitech G321 LIGHTSPEED là một lựa chọn hợp lý cho những ai ưu tiên kết nối không dây ổn định và sự thoải mái trong một ngân sách eo hẹp. Người dùng cần chấp nhận sự thiếu vắng của các tính năng cao cấp và thời lượng pin ở mức vừa phải để đổi lấy một mức giá cạnh tranh.