Lời cảm ơn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc;

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết;

Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp;

Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương;

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương;

Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An;

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội;

Ông Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương;

Thiếu tướng, Nhà văn Nguyễn Hồng Thái - Tổng Biên tập Tạp chí Công an Nhân dân (Bộ Công an);

Ông Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập báo Tiền phong, ông Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam…;

Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Nghệ An; Sở VH-TT tỉnh Nghệ An; Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An; Báo Nghệ An; Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Nghệ An; Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội;

Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Diễn Châu; Hội Liên hiệp VHNT huyện Diễn Châu; Hội Đồng hương Diễn Châu tại Hà Nội; Hội Liên hiệp VHNT huyện Quỳnh Lưu; Đảng ủy - HĐND - UBND xã Diễn Kim; Hội Đồng hương xã Diễn Kim tại Hà Nội... cùng các cơ quan, đoàn thể, bạn bè gần xa, bà con quê nhà xã Diễn Kim, đã gửi vòng hoa chia buồn, đến phúng viếng và tiễn đưa chồng, cha, ông cụ chúng tôi là:

Anh hùng Lao động, Nhà văn Sơn Tùng – Thường trú tại Khu tập thể Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, từ trần ngày 22 tháng 7 năm 2021, hưởng thọ 94 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ.