Lời cảm ơn

Quê quán: Xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.



Trú quán: Khối Tân Thành 1, phường Lê Mao, TP. Vinh.

Mặc dù đã được các y, bác sĩ, con cháu nội ngoại, anh em bạn bè tận tình cứu chữa, chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, bà đã từ trần hồi 5h30 phút ngày 19/9/2021 (tức là ngày 13/8 năm Tân Sửu), hưởng thọ 92 tuổi.

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

- Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An;

- Đài Truyền hình Việt Nam; Cục Phát thanh - Truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo Việt Nam; Các Hội Nhà báo và Đài PT-TH 6 tỉnh Bắc Trung Bộ;

- Đảng ủy - Ban Giám đốc - BCH Công đoàn Đài PT-TH Nghệ An; Báo Nghệ An, BCH Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; Các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Huyện ủy - HĐND - UBND các huyện, thành, thị xã trong tỉnh, chính quyền địa phương nơi cư trú và ở quê nhà.

Cùng các doanh nghiệp, đơn vị, tập thể, cá nhân, anh em, bạn bè thân hữu gần xa, thông gia nội ngoại và bà con lối xóm… đã đến thăm hỏi, gửi lời chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa cụ Cố, bà, mẹ chúng tôi là bà Đậu Thị Chất về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang xóm Sào Nam, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu theo đúng phong tục và quy định phòng chống dịch.

Trong lúc tang gia bối rối, có gì sơ suất, xin được lượng thứ.

Thay mặt gia đình: