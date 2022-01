Lời cảm ơn

Từ trần hồi 1h ngày 01/01/2022 tức ngày 29/11 năm Tân Sửu tại nhà riêng, an táng ngày 02/01/2022, tức ngày 30/11 năm Tân Sửu tại nghĩa trang quê nhà đồi Động Quy, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn:

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng Tham mưu, các phòng Công an tỉnh Nghệ An; Công an các địa phương trong và ngoài tỉnh; Ban tổ chức lễ tang; Cấp ủy, cán sự, các tổ chức chính trị và bà con lối xóm khối 2, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Cấp ủy, cán sự xóm 2, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Bà con cô bác, anh em nội ngoại, các gia đình thông gia, học sinh, sinh viên Học viện An ninh nhân dân cùng bạn bè thân hữu, đồng chí, đồng nghiệp... đã gửi vòng hoa, đến viếng, chia sẻ nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp nổi, tiễn đưa con/chồng/cha chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có gì thiếu sót, mong quý vị, quan viên thập phương xin được lượng thứ.

Thay mặt gia đình

Thân phụ: Phạm Trọng Lượng

Quả phụ: Ngô Minh Thư