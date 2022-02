Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới họ hàng nội ngoại, bà con tổ dân phố phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội; các cấp chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, các cán bộ, văn nghệ sĩ trong và ngoài Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, bạn bè thân thiết, người hâm mộ đã đến chia buồn, phúng viếng và tiễn biệt chồng, cha, ông chúng tôi là nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ.

Thay mặt gia đình, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới: Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam đã tổ chức lễ tang trang trọng và chu đáo.

Xin trân trọng cảm ơn các cơ quan, đoàn thể: Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Âm nhạc Hà Nội, Viện Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân Đội, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Việt Nam, Hội Văn học - Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Xin đặc biệt trân trọng cảm ơn các cơ quan, đoàn thể tỉnh Nghệ An: Tỉnh ủy- HĐND - UBND tỉnh; Sở Văn hóa và Thể Thao, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Thanh Chương; Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An, Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội.

Xin đặc biệt trân trọng cảm ơn các cơ quan, đoàn thể tỉnh Cao Bằng: UBND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi sơ suất. Gia đình chúng tôi mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ!