Lời cảm tạ

Cụ ông: Bạch Hưng Đào, sinh năm: 1936.

Quê quán: xã Hưng Phú (nay là xã Hưng Thành), huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Trú quán: Khối 4, phường Trường Thi , thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nguyên là: Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên, nguyên Trưởng ban Tuyên huấn, nguyên Phó Bí Thư Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa VIII, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nguyên đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An.

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình và các y, bác sỹ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng vì tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, cụ đã từ trần vào hồi 1 giờ 35 phút ngày 29 tháng 8 năm 2021 (tức ngày 22 tháng 7 năm Tân Sửu), hưởng thọ 86 tuổi.

Gia đình xin chân thành gửi lời cảm ơn tới: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh; các sở, ban, ngành trong và ngoài tỉnh; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vinh và phường Trường Thi; Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hưng Nguyên và xã Hưng Thành; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; các cơ quan đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội; Chi ủy, Ban cán sự, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể khối 4, phường Trường Thi cùng toàn thể bà con lối xóm, anh em, họ hàng thông gia nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa đã thăm hỏi, động viên lúc ốm đau, chia buồn và tạo điều kiện giúp gia đình tổ chức tang lễ, tiễn đưa cụ ông Bạch Hưng Đào về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Rú Thành, xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Trong điều kiện chấp hành các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19 và lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin nhận được sự cảm thông và lượng thứ./.