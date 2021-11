LỜI CẢM TẠ

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình và các y, bác sĩ hết lòng chăm sóc, cứu chữa nhưng vì tuổi cao, bệnh trọng nên đã từ trần hồi 13 giờ 2 phút ngày 01/11/2021 (nhằm ngày 27 tháng 09 năm Tân Sửu), hưởng thọ 87 tuổi.

Lễ truy điệu và lễ an táng đã được tổ chức trọng thể vào ngày 03/11/2021 tại quê nhà (xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn). Ban Tổ chức lễ tang và gia đình trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Lãnh đạo Bộ Công an, Nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị thuộc Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Cảnh sát Nhân dân, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các tỉnh, thành phố; Công an tỉnh Nghệ An và Công an các tỉnh và thành phố trực thuộc TW; các học viện, trường công an nhân dân, các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh Nghệ An; Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTQ, UBND huyện Nam Đàn, Công an huyện Nam Đàn và xã Nam Xuân; các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội; Chi ủy, Ban cán sự, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể xóm Xuân Tân (xã Nam Xuân) và khối 6 (phường Bến Thủy) cùng họ hàng nội, ngoại, các gia đình thông gia, bà con xóm giềng, bạn bè thân hữu gần xa, các anh chị đồng nghiệp… đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa, gọi điện, nhắn tin chia buồn, dự lễ truy điệu, tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì khiếm khuyết, gia đình mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ. Xin trân trọng cảm ơn!