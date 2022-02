LỜI CẢM TẠ

Do tuổi cao, sức yếu và lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc nhưng không qua khỏi, từ trần vào ngày 09 tháng 02 năm 2022 (nhằm ngày 09 tháng Giêng năm Nhâm Dần), hưởng thọ 84 tuổi.

Lễ truy điệu và an táng ngày 10 tháng 02 năm 2022 (nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần) tại nghĩa trang quê nhà.

Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cơ quan, lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy; Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Nghệ An; bà con quê hương, xóm giềng, họ hàng, bạn bè gần xa đã gửi lời chia buồn, gửi vòng hoa, đến viếng, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng chồng, bố, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những thiếu sót, gia đình mong nhận được sự cảm thông, lượng thứ và xin chân thành cảm tạ.

THAY MẶT MẸ VÀ GIA ĐÌNH