Xã hội Lời cảnh tỉnh từ vở kịch “Chìm trong vòng xoáy” Được Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An dàn dựng và tổ chức diễn báo cáo để chuẩn bị tham dự Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025, “Chìm trong vòng xoáy” đã sớm thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và khán giả yêu sân khấu. Vở kịch hát có nội dung đậm hơi thở thời cuộc, cách thể hiện mới mẻ, kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất chính luận hiện đại và trữ tình dân ca xứ Nghệ.

Vở diễn đem lại cho người xem những phút giây lặng người trước sự thật trần trụi của lòng tham và quyền lực, đồng thời khơi dậy niềm xúc động sâu xa trước khát vọng hướng thiện – ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy trong con người giữa những giông bão của đời sống hôm nay.

Từ vòng xoáy quyền lực đến bi kịch lương tâm

Mượn câu chuyện về công cuộc phòng, chống tham nhũng, “Chìm trong vòng xoáy” mở ra một bức tranh nhiều tầng nghĩa – nơi con người bị cuốn vào những cám dỗ vật chất và quyền lực, để rồi tự đánh mất mình.

Trung tâm của vòng xoáy ấy là Liêm – Chủ tịch thành phố, do NSƯT Tạ Dương đảm nhiệm. Từng là người lãnh đạo mẫu mực, được cấp dưới kính trọng, nhưng trước những cám dỗ quyền lực và sự thao túng của doanh nghiệp, Liêm dần trượt dài trên con đường sai trái, tiếp tay cho các dự án sai phạm, để lại hậu quả nặng nề cho xã hội và chính bản thân mình.

Liêm (bên trái) - người từng được xem là lãnh đạo mẫu mực, nay dần trượt dài trong vòng xoáy quyền lực. Ảnh: Như Phong

Đối diện với Liêm là Hải – một doanh nhân mưu mô, toan tính, do NSƯT Đức Lam thể hiện đầy ấn tượng. Đức Lam đã khắc họa nhân vật Hải như hình ảnh một “con cáo” của thời kinh tế thị trường – kẻ thấu hiểu lòng người và biết lợi dụng điểm yếu của họ để đạt mục đích. Dưới bàn tay của hắn, những người tưởng như vững vàng, bản lĩnh lại dần bị cuốn vào cạm bẫy, trở thành những con rối trong trò chơi quyền – tiền.

Hải (bên trái) do NSƯT Đức Lam thể hiện – doanh nhân đầy mưu mô, thao túng quyền lực và buộc lãnh đạo thành phố bắt tay liên minh cùng hắn. Ảnh: Như Phong

Thảo Vy – cô gái bị cuốn vào mưu đồ tội lỗi, đau đớn khi nhận ra mình chỉ là công cụ trong tay Hải. Ảnh: Như Phong

Một trong những “con tốt” đáng thương nhất là Thảo Vy – Á hậu xinh đẹp, do NSƯT Thiên Huế thể hiện đầy ám ảnh. Cô bị biến thành công cụ trong mưu đồ của Hải, để rồi khi nhận ra mình chỉ là vật trao đổi trong bàn cờ quyền – tiền, Thảo Vy chọn cái chết như một cách giữ lại chút nhân phẩm cuối cùng. Cảnh cô tự vẫn – trong ánh sáng trắng lạnh, giữa nền nhạc dân ca ai oán – khiến khán giả lặng người.

Giữa những bóng tối, nhân vật đại tá Minh – do NSƯT Thành Vinh đảm nhận – xuất hiện như biểu tượng của công lý. Minh không chỉ đại diện cho pháp luật mà còn cho lẽ phải và lòng trung thực. Dù người phạm tội là người thân, anh vẫn quyết tâm phá án.

Đại tá Minh cùng đồng đội quyết tâm phá án, đưa sự thật ra ánh sáng. Ảnh: Như Phong

Cùng lúc đó, Thúy – vợ của Hải (do NSƯT Minh Thành thể hiện) – lại hiện lên trong một bi kịch khác. Người phụ nữ ấy, từng tin chồng mình là người thành đạt, lại phải chứng kiến tất cả sự đốn mạt, tha hóa của người chồng đã làm cho cả gia đình tan nát.

Dấu ấn dàn dựng và sáng tạo nghệ thuật

Dưới bàn tay đạo diễn của NSND Hoài Huệ, “Chìm trong vòng xoáy” là một tác phẩm sân khấu được dàn dựng công phu và có chiều sâu tư tưởng.

Kịch bản: TS. Nguyễn Đăng Chương, NSND An Ninh chuyển thể dân ca và Nhạc sĩ Quốc Chung chỉ đạo nghệ thuật. Tập thể sáng tạo ấy đã tạo nên một chỉnh thể hài hòa giữa ngôn ngữ kịch nói và giai điệu dân gian xứ Nghệ.

Nếu lời thoại mang tính chính luận sắc bén, thì các làn điệu dân ca lại làm dịu đi những khối nặng tư tưởng, mở lối cho cảm xúc len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn khán giả. Mỗi câu hát ví, hát giặm vang lên như một lời tự sự, một tiếng nói của lương tâm.

Đặc biệt, cách xử lý sân khấu sáng tạo đã khiến vở diễn vượt lên khỏi ranh giới truyền thống. Đạo diễn dùng nhóm múa trong trang phục trắng – đen, tượng trưng cho hai mặt thiện – ác, thể hiện vòng xoáy luân hồi giữa cám dỗ và hối hận. Hình ảnh chiếc áo dài trắng treo lơ lửng trong cảnh Thảo Vy kết liễu đời mình trở thành điểm nhấn thị giác mạnh mẽ, biểu trưng cho sự mất mát của cái đẹp, của phẩm hạnh.

Hình ảnh chiếc áo dài trắng treo lơ lửng trong cảnh Thảo Vy kết liễu đời mình. Ảnh: Như Phong

“Tôi muốn khán giả nhìn thấy trong ‘Chìm trong vòng xoáy’ không chỉ là câu chuyện chống tham nhũng, mà là tiếng nói về lương tâm con người. Ai cũng có thể rơi vào vòng xoáy ấy nếu không đủ tỉnh táo để giữ mình” – NSND Hoài Huệ chia sẻ.

Không chỉ là một vở diễn, “Chìm trong vòng xoáy” là một lời cảnh tỉnh bằng nghệ thuật. Nó chạm đến những vùng sâu nhất trong tâm hồn người xem – nơi cái thiện và cái ác vẫn đang giằng co từng ngày.

Thông điệp của vở diễn hòa cùng tinh thần quyết liệt của Đảng và Nhà nước trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – cuộc chiến không khoan nhượng với phương châm rõ ràng: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Nhưng vượt lên trên thông điệp chính trị, “Chìm trong vòng xoáy” còn gửi gắm niềm tin vào con người. Trong bóng tối tội lỗi vẫn le lói ánh sáng của lương tri. Dù Liêm, Hải hay Thảo Vy đều mang lỗi lầm, song trong họ vẫn còn những phút giây tự vấn, những giọt nước mắt biết ăn năn. Và chính điều đó khiến khán giả không chỉ phẫn nộ, mà còn thương – và suy ngẫm về chính mình.

Hải tìm cách mua chuộc bằng những cuộc rượu thân mật với lãnh đạo công an thành phố. Ảnh: Như Phong

“Chìm trong vòng xoáy” kết thúc, nhưng dư âm vẫn theo người xem thật lâu. Bởi vòng xoáy mà đạo diễn vẽ ra trên sân khấu không chỉ là chuyện của nhân vật, mà là bóng dáng của đời thường hôm nay.

Trong cuộc sống hiện đại, tiền bạc – quyền lực – tình cảm là ba thứ vừa nâng con người lên, vừa có thể kéo họ xuống vực sâu. Tiền cho ta cơ hội, quyền lực cho ta vị thế, tình cho ta cảm xúc – nhưng khi ba thứ ấy hòa vào nhau trong lòng tham, nó biến thành vòng xoáy vô hình cuốn trôi nhân cách.

Vở diễn như muốn nói rằng: Không ai sinh ra đã xấu, chỉ là có người không đủ bản lĩnh để dừng lại trước cám dỗ. Và trong cuộc chiến ấy, lương tâm chính là điểm tựa cuối cùng giúp con người giữ được phần “người” trong chính mình.

“Chìm trong vòng xoáy” không chỉ kể chuyện của một Chủ tịch thành phố hay một doanh nhân sa ngã – mà là câu chuyện của mọi con người trong thời cuộc, giữa muôn vàn lựa chọn: đúng và sai, được và mất, giữ mình hay đánh mất.

Nỗi đau của người mẹ già và người vợ khi chứng kiến Liêm sa ngã trong vòng xoáy tội lỗi. Ảnh: Như Phong

Vở diễn kết thúc, khán phòng vẫn lặng đi trong suy tư. Trong ánh sáng dần tắt, lời nhắn gửi của những nghệ sĩ xứ Nghệ như vẫn còn vang vọng: “Nhà tù khủng khiếp nhất không phải là song sắt, mà là sự giam cầm của chính lương tâm mình”.

Một thông điệp giản dị mà thấm thía – rằng giữa những vòng xoáy của tiền bạc, quyền lực và dục vọng, con người chỉ có thể tìm lại sự bình yên khi giữ được phần thiện trong tâm hồn. Và chính niềm tin vào công lý, vào lẽ phải ấy, là ánh sáng giúp chúng ta không lạc lối giữa vòng xoáy cuộc đời.