Lợi dụng đêm mưa, ‘chủ trọ’ và đồng bọn trộm cắp vật liệu xây dựng

Ngày 22/7, Công an huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Quang Lượng, Nguyễn Quang Tuyên, Trần Văn Đông và Nguyễn Thị Hồng để điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” trên địa bàn.



Trước đó vào ngày 16/7, Công an huyện Anh Sơn nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Sỹ Thắng, quản lý kho vật tư của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dịch vụ và thương mại Việt Anh về việc bị kẻ gian lấy trộm 01 thùng phi dầu DIEZEN có dung tích 235 lít và 21 thanh thép các loại được tập kết tại khu vực bản Yên Hòa, xã Hoa Sơn (Anh Sơn).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự- Kinh tế- Ma túy phối hợp Công an xã Hoa Sơn, Công an xã Hội Sơn tập trung xác minh, đấu tranh làm rõ.

Quá trình điều tra cho thấy, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dịch vụ và thương mại Việt Anh hiện đang thi công dự án cầu đường, kênh mương trên địa bàn xã Hoa Sơn. Một số cán bộ quản lý và công nhân của Công ty đã thuê ở trọ tại nhà của bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1972), trú tại bản Yên Hòa, xã Hoa Sơn và sử dụng mảnh đất trống trước cổng nhà bà Hồng để tập kết vật liệu phục vụ xây dựng như: Dầu diezen, sắt thép, xi măng...

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Ân Phú Lợi dụng thời điểm cán bộ và công nhân của Công ty Việt Anh đều nghỉ làm để về quê, kẻ gian đã đột nhập lấy trộm 01 thùng phi dầu DIEZEN có dung tích 235 lít, 21 thanh thép các loại có tổng giá trị thiệt hại khoảng 9 triệu đồng.



Địa bàn xã Hoa Sơn tương đối rộng, khu vực xảy ra mất trộm thưa thớt dân cư, thời điểm xảy ra mất trộm trời mưa rất to nên chứng cứ để lại hiện trường hầu như không có, không có nhân chứng biết các tình tiết liên quan đến vụ trộm. Các trinh sát đội hình sự đã phối hợp với Công an xã tiến hành lập danh sách, dựng các đối tượng nghi vấn tập trung xác minh đấu tranh.

Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an huyện Anh Sơn đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ và tiến hành bắt giữ 04 đối tượng gây ra vụ trộm cắp nói trên gồm: Nguyễn Quang Lượng (SN 1975), Nguyễn Quang Tuyên (SN 1982), Trần Văn Đông (SN 1974), trú tại xã Hội Sơn và Nguyễn Thị Hồng (SN 1972), trú tại Bản Yên Hòa, Hoa Sơn về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua đấu tranh làm rõ, lợi dụng trời mưa to và đúng thời điểm toàn bộ cán bộ, công nhân của Công ty Việt Anh về nhà nên 4 đối tượng trên đã bàn bạc lên kế hoạch trộm dầu, sắt thép để bán lấy tiền. Khi lực lượng Công an tiến hành xác minh, điều tra thì các đối tượng đã tìm mọi cách để tẩu tán tang vật, đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Anh Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.