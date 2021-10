'Lợi ích kép' từ lắp đặt điện mặt trời mái nhà

TIỀM NĂNG LỚN



Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước. Căn cứ tài liệu khảo sát về bức xạ mặt trời và bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời Việt Nam do Cơ quan Năng lượng Việt Nam và Cơ quan hợp tác phát triển Tây Ban Nha (AECID) tổ chức đánh giá tỉnh Nghệ An nằm trong khu vực có tiềm năng về năng lượng mặt trời lớn, bức xạ mặt trời trung bình khoảng 4.73kWh/m/ngày. Các tỉnh ở phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) bình quân trong năm có chừng 1.800 - 2.100 giờ nắng. Trong đó, các vùng Tây Bắc (Lai Châu, Sơn La, Lào Cai) và các vùng Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) được xem là vùng có nắng nhiều.Trong những năm gần đây, việc tiêu thụ năng lượng gia tăng đáng kể, cơ cấu tiêu thụ năng lượng chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, do quản lý cũng như làm tốt công tác tuyên truyền nên việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng được quan tâm. Tuy vậy, ngành năng lượng nước ta nói chung và ở tỉnh Nghệ An nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế; các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu, phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn; nhiều dự án điện bị chậm so với quy hoạch, kế hoạch; một số chỉ tiêu bảo đảm an ninh năng lượng đang biến động theo chiều hướng bất lợi.