Lời kể của nhân chứng vụ nhiều nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị tấn công, truy sát

Nhóm PV - 23/10/2025 15:21

Lời kể của nhân chứng vụ nhiều nhân viên y tế Bệnh viện Sản nhi bị tấn công, truy sát vào sáng ngày 23/10.