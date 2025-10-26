Chủ Nhật, 26/10/2025
Lời khai ban đầu đáng chú ý của chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”

Phú Lữ 26/10/2025 06:38

Liên quan đến vụ việc đối tượng Lê Anh Điệp là người tạo lập, quản lý tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” vừa bị Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, bị can này đã có những lời khai ban đầu đáng chú ý.

Tại Cơ quan điều tra, bị can Lê Anh Điệp (SN 1995; thường trú: Tổ dân phố Đọ Xá, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) - chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” khai nhận bản thân đăng tải các clip lên mạng Tiktok ở chế độ công khai có nội dung chửi người dân miền Nam nhằm để “câu” lượt thích (like), “câu” lượt xem (view), lượt tương tác trên mạng xã hội Tiktok và để trở nên nổi tiếng.

Lời khai ban đầu đáng chú ý của chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” -1
Bị can Lê Anh Điệp - chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” tại cơ quan điều tra.

“Những câu phát ngôn của em đấy chỉ là những câu lúc em uống bia xong nên không làm chủ bản thân và em chỉ nói như thế thôi chứ em không có ác ý hay là ai làm gì em cả…”, Lê Anh Điệp phân trần.

Cũng theo lời khai của bị can này thì sau khi đăng tải các clip, mạng Tiktok không có bất cứ động thái gì để báo xấu hay gỡ bỏ clip. “Em nghĩ là không vi phạm, nên em để clip công khai hơn một ngày, sau đó em cảm thấy sai nên em đã xóa bài đi…”, chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” khai nhận.

Lời khai ban đầu đáng chú ý của chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” -0
Bị can Lê Anh Điệp - chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” khai nhận hành vi với cán bộ điều tra.

“Em nhận thức được hành vi của em là sai pháp luật và em cũng rất mong sẽ được hưởng mức án nhẹ nhất, và rất mong pháp luật có những chính sách khoan hồng. Em muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, đặc biệt là người dân miền Nam với lời xin lỗi chân thành nhất. Em cũng gửi gắm đến tất cả giới trẻ hiện tại là đừng vì một chút câu view, câu like mà làm ảnh hưởng đến xã hội và vi phạm pháp luật”, Lê Anh Điệp nói.

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” đã đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt các tỉnh phía Bắc gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của một số cơ quan, tổ chức có liên quan…

Đáng chú ý, đối tượng còn xúc phạm người dân miền Nam với những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa; gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc; đã tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ, lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội.

