Lời khai bất ngờ của đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng

Cường chính là đối tượng dùng búa đập tủ trưng bày vàng của tiệm vàng Sơn Trang trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh; tuy nhiên, chỉ sau vài giờ Cường đã bị các tổ công tác lần ra dấu vết và vây bắt.

Tại trụ sở Công an, Cường khai, do nghiện game và cần tiền tiêu xài nên Cường nghĩ đến chuyện đi cướp tiệm vàng. Cường không bàn bạc với ai mà một mình thực hiện kế hoạch. Đầu giờ chiều 23/5, Cường mua một chiếc búa đinh tại khu vực cầu Đỏ (quận Bình Thạnh) với giá 15 ngàn đồng giấu vào trong người sau đó điều khiển xe gắn máy hiệu Exciter BKS 60B3-472.15 dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Bình Thạnh, tìm những tiệm vàng ít người trông coi, không có bảo vệ để ra tay.

Sau khi dạo nhiều tuyến đường, đến khoảng 13h, Cường phát hiện tiệm vàng Sơn Trang vắng người nên chọn làm mục tiêu. Cường dừng xe, bước vào tiệm vàng đóng vai khách đến giao dịch, hỏi mua 2 lắc tay bằng vàng. Nhân viên đưa 2 lắc tay ra thì Cường giật lấy. Cường chưa bỏ chạy vội mà móc cây búa trong người ra đe dọa nhân viên tiệm vàng sau đó dùng búa đập vào tủ trưng bày vàng với ý định cướp thêm.

Nhân viên trong tiệm vàng truy hô nên Cường chưa kịp thò tay vào tủ trưng bày lấy thêm tài sản đành phải chạy ra xe nổ máy tẩu thoát. Những người trong tiệm vàng và những người dân xung quanh không kịp truy đuổi.

Công an quận Bình Thạnh phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Do vụ cướp xảy ra vào ban ngày, đối tượng thực hiện hành vi táo tợn nên Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự thu thập chứng cứ, trích xuất camera để xác định đối tượng gây án và tổ chức truy xét.