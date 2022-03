Lời khai của đối tượng giết người tại bãi rác ở Nghệ An

Ngày 7/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa phối hợp cùng các lực lượng liên quan khám phá nhanh vụ án giết người vừa xảy ra trên địa bàn, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Chí Tuấn để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 03/3, Cơ quan chức năng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân với nội dung: Chiều cùng ngày tại khu vực bãi rác của Xí nghiệp khu liên hợp xử lý chất thải rắn thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc vừa xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là Hồ Sỹ Tr. (SN 1984), trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Đối tượng sau khi gây án đã nhanh chân bỏ trốn.

Tang vật trong vụ án. Ảnh: Thùy Anh Tiếp nhận nguồn tin, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự huy động lực lượng phối hợp cùng với Công an thành phố Vinh, Công an huyện Nghi Lộc cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra theo dấu vết nóng.



Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng điều tra xác định đối tượng gây án là Nguyễn Chí Tuấn (SN 1994), trú tại xã Hưng Đông, TP. Vinh.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc cùng với quyết tâm nhanh chóng bắt giữ thành công đối tượng gây án, cảnh sát đã khẩn trương triển khai các tổ công tác bao vây, chốt chặn các ngã đường mà đối tượng có thể tẩu thoát.

Sau gần 2 giờ truy tìm, phát hiện Tuấn đang lẩn trốn tại ngọn đồi phía sau Xí nghiệp khu liên hợp xử lý chất thải rắn thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, ngay lập tức, lực lượng phá án khép chặt vòng vây. Đến 18 giờ cùng ngày, nghi can Nguyễn Chí Tuấn đã bị tóm gọn, đồng thời lực lượng chức năng cũng thu giữ chiếc kéo là hung khí gây án.

Đối tượng Nguyễn Chí Tuấn tại Cơ quan công an. Ảnh: Thùy Anh Tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, bước đầu Tuấn khai nhận: Khoảng 15 giờ ngày 3/3, khi Tuấn đang lái xe chở rác vào đổ tại khu vực nhà máy xử lý rác thải tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc thì thấy có nhiều người đang nhặt phế liệu tại bãi rác nên đã bóp còi xe ô tô để mọi người tránh đường cho xe vào. Khi xe vừa dừng, Tuấn mở cửa cabin định xuống xe thì bị một người đàn ông nhảy lên bám vào cửa ghế lái để đánh Tuấn. Do bị đánh, Tuấn đã cầm chiếc kéo có sẵn trên xe nhảy xuống và đánh nhau với nạn nhân. Quá trình đó, đối tượng dùng chiếc kéo đâm 1 nhát vào cổ anh Hồ Sỹ Tr. Nhát kéo chí mạng làm anh Tr. tử vong. Vì hoảng sợ nên sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn.



Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nghệ An đang củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Tuấn về tội "Giết người"./.