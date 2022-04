Lời khai của gã chồng lấy xe ô tô vợ đi đục két sắt trộm hơn nửa tỷ đồng

Cách đây hơn 6 tháng, khi hay tin Trần Văn Linh (34 tuổi), quê xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn bị bắt vì liên quan đến vụ trộm cắp tài sản lớn của một công ty, người thân ở quê vô cùng bàng hoàng, bất ngờ. Bởi lẽ, thời điểm đó Linh đang thuê trọ và làm việc ở TP. Vinh.



Quá trình xuống thành phố sinh sống, Linh làm nghề thợ hàn. Trong các đơn vị Linh nhận thi công, gã từng đến làm tại Công ty CP Vật tư tổng hợp Nghệ Tĩnh (đóng trên địa bàn TP. Vinh). Theo đó, Linh từng đến phòng kế toán của công ty này xin ứng tiền làm công trình. Cũng từ đây, gã đàn ông này biết sơ đồ, vị trí trong công ty và suy đoán két sắt ở phòng kế toán có tiền.

Linh chọn phòng kế toán của công ty này để vào tìm tài sản. Tại đây, Linh sử dụng máy cắt tay lần lượt cưa hổng 2 két sắt rồi lấy đi số tiền 540 triệu đồng. Vụ trộm được gã thực hiện trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường, Linh lái xe ô tô đi một vòng thành phố rồi mới trở về phòng trọ.

Số tiền ăn trộm được, Linh đem trả nợ cho nhiều người, ở nhiều nơi từ 18 đến 63 triệu đồng. Linh cũng trả nợ cho nhiều tiểu thương ở chợ Vinh với tổng số tiền 160 triệu đồng. Còn lại gần 200 triệu đồng, Linh tiêu xài cá nhân và cất giấu bên người và trong phòng trọ.

Dụng cụ mà Linh dùng để thực hiện hành vi đục két sắt, trộm tiền. Ảnh: Trần Vũ

Quay lại với vụ trộm, sau khi phát hiện tài sản của công ty bị mất, phía bị hại đã trình báo công an. Tại hiện trường, dấu vết đối tượng để lại rất ít. Lúc gây án, đối tượng sử dụng khẩu trang bịt kín mặt, đeo găng tay và luôn tìm các góc khuất để tránh camera an ninh. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được đối tượng nghi vấn. Đến ngày 8/10/2021, khi biết hành vi trộm cắp của mình bị bại lộ, Trần Văn Linh đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa xét xử về tội Trộm cắp tài sản, bị cáo Trần Văn Linh luôn cúi đầu, thừa nhận mọi hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Linh khai vì áp lực nợ nần, thời điểm đó TP. Vinh vừa trải qua đợt áp dụng Chỉ thị 16 nâng cao nên công việc khó khăn. Việc bị cáo nợ nhiều người với khoản tiền lớn nên đã làm liều, thực hiện vụ trộm. “Thời điểm đó bị cáo áp lực nợ nần, cần tiền tiêu quá nên không suy nghĩ được nhiều. Bị cáo rất hối hận về hành vi của mình”, Linh trình bày trước tòa.