Lời khai của nghi can sát hại bé trai 3 tuổi, cho vào tủ đông

(Baonghean.vn) - Với 4 Huy chương Vàng có được, thành phố Vinh dẫn đầu môn bơi trong ngày thi đấu đầu tiên tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022.

(Baonghean.vn) - Sau lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022, hôm nay 14/8, môn điền kinh chính thức bước vào thi đấu ngày đầu tiên. Vận động viên Hồ Xuân Tâm của đơn vị Quỳnh Lưu đã xuất sắc khi giành cả Huy chương Vàng chạy cự ly 100m và Huy chương Vàng nhảy xa.

(Baonghean.vn) - Những hình ảnh ấn tượng tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo nhân dịp lễ Vu Lan; Nghệ An thẩm định 127 dự án, công trình, cắt giảm 78 tỷ đồng... là những nội dung đáng chú ý trong ngày 14/8.