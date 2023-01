Lợi thế của quân đội Nga so với Lực lượng vũ trang Ukraine trong dài hạn

Quân đội Nga có lợi thế hơn Lực lượng vũ trang Ukraina (AFU) vì sử dụng máy bay không người lái (UAV), ít tốn kém hơn nhiều so với vũ khí phòng không của Ukraina để bắn hạ những UAV này. Về lâu dài, điều này có thể có lợi cho Moskva, theo bài báo trên tờ The New York Times.