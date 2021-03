Lời trần tình của bị cáo gần 30 năm 'nô lệ' cho ma túy cai nghiện thành công trong tù

Thò Vả Phia khai nghiện ma túy gần 30 năm trước khi thực hiện việc mua bán chất cấm này. Ảnh: Trần Vũ

Năm 2013, vợ chồng Phia quyết định dắt díu đàn con sang Lào làm ăn. Tại bản Ban Hòa, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), vợ chồng Phia cất được căn nhà nhỏ để tá túc. Phia cho hay, ngoài làm rẫy, hai vợ chồng còn buôn bán nhỏ nên cuộc sống không đến nỗi thiếu thốn. Tuy vậy, ở đất nước triệu Voi, Phia vẫn chưa cai nghiện được. Và cuộc sống đi lại giữa hai nước là căn nguyên đưa Phia vào con đường phạm tội liên quan đến ma túy.Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 6/2020, Thò Vả Phia đang ở nhà thì người đàn ông tên Vừ Bá Hờ đến gặp, đặt vấn đề thuê đưa ma túy sang Việt Nam bán. Hờ giao cho Phia 2 lượng heroin và 2 gói hồng phiến thuê bán với giá 70 triệu đồng, hứa trả tiền công 5 triệu kíp Lào (tương đương gần 14 triệu đồng). Hờ còn cho Phia thêm ma túy để sử dụng. Phia đồng ý nên nhận toàn bộ số ma túy cất giấu trong nhà.Ngày 2/7/2020, Phia cầm số ma túy trên sang khu vực rừng núi ở xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn dựng lán để bán. Trong tháng 7, Phia đã bán ma túy cho nhiều con nghiện không rõ địa chỉ.Tối 5/8/2020, có 2 người đàn ông không rõ lai lịch đến lán của Phia đưa 1 gói heroin, 5 gói hồng phiến nhờ bán hộ, tiền công hai bên sẽ tính sau. Ngày hôm sau, khi Phia chuẩn bị bán ma túy cho khách thì bị Công an huyện Kỳ Sơn ập vào bắt giữ. Tang vật thu giữ tại lán là nhiều loại ma túy với tổng khối lượng gần 150 gam.Cơ quan điều tra xác định, ngoài số ma túy thu được, Thò Vả Phia còn khai nhận đã bán ma túy cho nhiều đối tượng. Tuy nhiên, do không có tên, tuổi, địa chỉ cụ thể, không thu được tiền, vì vậy, cơ quan chức năng chỉ xử lý số lượng vật chứng đã thu giữ, kết luận giám định ở trên.Quá trình xét hỏi tại tòa, bị cáo không chối tội mà thừa nhận việc mua bán ma túy. Phia khai sau khi sang Việt Nam đã lập lán trong rừng bán ma túy cho nhiều người. Bị cáo không nhớ rõ đã bán cho ai, số lượng bao nhiêu. Phia thừa nhận vì nghiện ma túy nặng nên suốt thời gian ở lán trại đã nhiều lần lấy ma túy ra sử dụng. Đối diện với bản án của pháp luật, bị cáo thể hiện sự hối lỗi, xin được giảm nhẹ hình phạt.Khác với những phiên tòa khác, phiên tòa xét xử bị cáo Phia không một bóng dáng người thân đến dự. Phia cho hay, vợ con hiện đang ở Lào do dịch Covid-19 nên không thể về tham dự tòa được. Tuy vậy, bị cáo vẫn hy vọng người thân hiện đang ở quê sẽ đến thăm mình. Nhưng, trái với sự chờ đợi của bị cáo là những hàng ghế trống trơn giữa khán phòng rộng lớn.Một điều bất ngờ tại tòa là bị cáo cho hay, sau gần 30 năm nghiện thuốc phiện, ma túy thì đến nay bị cáo đã cai nghiện thành công.