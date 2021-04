Lời trần tình của tử tù xin thi hành án sớm

Nguyễn Khắc Trung (51 tuổi), trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong bị TAND Nghệ An đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trung mặc chiếc áo thun cộc tay lộ rõ những hình xăm cùng dòng chữ “hận tình huynh đệ”.Hầu tòa, Nguyễn Khắc Trung thể hiện rõ sự bất mãn với người thân vì cho rằng họ không quan tâm mình, ngay cả hôm nay vẫn không có ai đến tòa.Đây là lần thứ 5 Trung đối diện với bản án của pháp luật. Lần hầu tòa này, bị cáo ý thức được mức án mình sắp phải nhận. Dù vậy, Nguyễn Khắc Trung tỏ ra bình tĩnh, có khi còn trả lời nhát gừng những câu hỏi của HĐXX.

Năm 1996, Trung bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân”. Được đặc xá, ra tù sớm nhưng chưa đầy 2 năm sau Trung lại bị phạt 30 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Chưa kịp thi hành án thì gã tiếp tục lĩnh 8 năm 6 tháng tù cũng về ma túy, tổng hợp 2 bản án, Trung phải chấp hành 11 năm tù.



Tháng 9/2011 được ra tù thì 9 tháng sau Nguyễn Khắc Trung lại vào tù lần thứ 4 với bản án 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tháng 8/2019, gã thi hành xong bản án.

Liên tục vào tù, đời sống hôn nhân của Trung cũng không mấy đầm ấm. Sau khi vợ đầu qua đời, Trung tái hôn với người phụ nữ cùng tuổi và có 2 đứa con chung.

Cũng bởi ma túy nên cuộc hôn nhân này không kéo dài được bao lâu. Vợ chồng sống ly thân, Trung chung sống như vợ chồng với người phụ nữ khác xã. Gã sa đà vào ma túy và tham gia phi vụ mua bán ma túy lớn.Theo đó, khoảng giữa tháng 9/2020, trong một lần vào Hà Tĩnh chơi, Trung gặp người phụ nữ tên Vân. Người này đặt mua 3 bánh heroin, 50 gói hồng phiến với giá 700 triệu đồng. Trung đồng ý, ứng trước 100 triệu đồng. Sau đó, Trung lên huyện miền núi Nghệ An, mua ma túy của một người Lào với giá 400 triệu đồng. Ngày 30/9, khi Trung cầm theo hơn 2kg ma túy các loại đi vào Quảng Bình giao cho khách thì bị Công an Nghệ An bắt giữ.Trước bục khai báo, bị cáo không chối tội mà khai báo rành rọt lại hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Trung trình bày đã nhiều lần ngồi tù nên hiểu rõ pháp luật nghiêm minh thế nào. “Vậy tại sao bị cáo lại tái phạm?”, bị tòa chất vấn thì Trung trả lời: “Cũng vì bị cáo rơi vào đường cùng”.Về số tiền lớn dùng để mua ma túy, Trung khai ngoài 100 triệu đồng do Vân cho ứng trước, khoản tiền còn lại bị cáo nhờ một người quen đứng ra vay mượn ngân hàng.Quá trình bị tòa xét hỏi, Nguyễn Khắc Trung tỏ ra khá bình thản, thừa nhận hành vi buôn ma túy. Nhưng khi được nhắc đến người thân, bị cáo gạt nước mắt, tỏ vẻ bất mãn.Bị cáo trình bày, tháng 9/2019 sau khi chấp hành xong hình phạt tù vì buôn ma túy bị cáo trở về địa phương. Nhưng rồi, việc người thân đã bán hết đất, nhà của bố mẹ để lại mà không cho bị cáo tấc đất nào để cắm dùi khiến bị cáo chán nản, bất mãn. Không có nhà để tá túc, bị cáo được mấy anh em ngoài xã hội giúp đỡ. Họ cũng tạo điều kiện cho bị cáo bằng cách thuê làm vườn keo, mỗi tháng được trả khoảng 3 triệu tiền công.Tòa hỏi: “Bị cáo được người ta tạo việc làm tại sao không hoàn lương mà tái phạm buôn ma túy?”. Lúc này, bị cáo vừa đưa tay gạt nước mắt, vừa trình bày: “Bị cáo rất biết ơn những người đã dang cánh tay nâng đỡ bị cáo lúc khó khăn. Nhưng hàng đêm, cứ nghĩ đến chuyện bị cáo đã ngoài 50 tuổi, đầu 2 thứ tóc rồi mà vẫn tay trắng, tài sản không có gì, ngay cả tấc đất để đặt quan tài khi lỡ chết đi cũng không có khiến bị cáo suy nghĩ tiêu cực. Bước đường cùng nên bị cáo làm liều vay tiền buôn ma túy”.Suốt phiên tòa, không ít lần Trung tỏ thái độ trách móc người thân đối xử tệ bạc với mình. Ngay cả khi bị cáo sắp đối diện với án tử vẫn không có một ai đến gặp mặt. Nguyễn Khắc Trung trình bày trước tòa: “Thật ra, bị cáo cũng muốn hoàn lương, nhưng nghĩ tương lai mịt mù, lại thấy anh em chẳng quan tâm mình nên mới như thế”. Dòng chữ “hận tình huỳnh đệ” mà Trung khắc trên tay đã thể hiện sự bất mãn với người thân.Trong lời nói sau cùng, Nguyễn Khắc Trung không xin tòa giảm nhẹ hình phạt mà “muốn chết”. “Cuộc đời bị cáo giờ chẳng còn gì để phấn đấu. Quá trình tạm giam, bị cáo từng tuyệt thực 1 tuần nhưng không chết. Được cán bộ trại giam động viên, bị cáo từng có hy vọng sống nhưng giờ thì không. Bị cáo quyết định rồi sẽ sớm “ra đi”, hoặc xin tòa cho bị cáo sớm được ra đi”, nói xong Trung bật khóc.Phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiểm cùng với nhân thân xấu, khối lượng ma túy lớn Nguyễn Khắc Trung bị tòa tuyên án tử hình.Bị kết án tử, Trung chia sẻ chấp nhận bản án ấy. Bị cáo chỉ cảm thấy nuối tiếc khi “có lỗi với vợ”.