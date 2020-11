Lời xin lỗi muộn màng của đứa con phải lĩnh án tử

Chuyến đi chơi định mệnh

Bị cáo Hùng tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Nguyễn Việt Hùng (SN 1985, trú TP. Vinh) hầu tòa trong một buổi sáng se lạnh đầu tháng 11. Hùng mang án "Mua bán trái phép chất ma túy". Bị cáo trả lời rành rọt những câu hỏi của HĐXX nhưng khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội.Giọng nói bình thản, Hùng khai vào năm 2014, trong một lần vào tỉnh Quảng Bình chơi, bị cáo tình cờ gặp người đàn ông Lào tên Vừ. Tại cuộc gặp định mệnh này, người đàn ông Lào cho biết có ma túy, nếu Hùng biết ai mua “hàng” thì liên hệ. Sau lần gặp đó, hai bên tiếp tục liên lạc với nhau suốt nhiều năm trời.

Ngày 17/7/2018, người Lào hẹn Hùng lên huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để trao đổi cụ thể việc mua bán ma túy. Hùng bắt xe khách vượt hơn 70 km lên huyện miền núi Hương Sơn để gặp “đối tác”. Tại cuộc gặp này, Vừ cho biết sẽ chuyển từ 5 - 7 kg ma túy, mỗi kg có giá 200 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Hùng phải trả trong phi vụ làm ăn này khoảng 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do Hùng chưa có đủ tiền nên bên bán yêu cầu chuẩn bị một ít để trả trước, số còn lại cho nợ.



4 ngày sau, Vừ tiếp tục gọi điện hỏi Hùng “có lấy ma túy không?”. “Có” Hùng trả lời với người Lào nên được bên bán cho biết sẽ gửi “hàng” qua xe buýt chạy tuyến Hương Sơn (Hà Tĩnh) – TP. Vinh. Chiều cùng ngày, Hùng rủ thêm một người bạn ra điểm xe buýt trên địa bàn TP. Vinh để đón thùng hàng. Khi Hùng vừa nhận thùng hàng từ nhân viên xe buýt thì bị lực lượng công an ập đến bắt giữ người cùng tang vật. Tổng khối lượng ma túy thu giữ trên tay Nguyễn Việt Hùng là hơn 6,4 kg ma túy.Cuối tháng 2/2019, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa bị cáo Nguyễn Việt Hùng ra xét xử sơ thẩm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Tại phiên tòa này, bị cáo khai mua “hàng” về để sử dụng dần và bán lại kiếm lời. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Hùng án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Sau án sơ thẩm, bị cáo không làm đơn kháng cáo, nhưng VKSND cấp cao tại Hà Nội đã có kháng nghị đề nghị tòa Nghệ An xét xử lại theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Hùng. Bởi, mức án mà tòa đã tuyên phạt bị cáo Hùng là chưa tương xứng với hành vi phạm tội. Do đó, tòa đã ra quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại để đảm bảo vụ án được xét xử đúng người, đúng tội.Tại phiên tòa, bị cáo Hùng thay đổi lời khai so với lần hầu tòa trước. Bị cáo khai do bản thân nghiện ma túy nên mua về để sử dụng dần chứ không bán. “Bị cáo khai mua ma túy về sử dụng, tại sao lại mua với số lượng lớn, số tiền lên đến tiền tỷ như vây, đó là điều nghe vô lý?”. Trước câu hỏi của HĐXX, bị cáo khai chỉ đặt mua của người Lào 50 gam ma túy về sử dụng, còn việc bên bán gửi bao nhiêu thì bị cáo không biết. “Hôm đó, khi bị cáo vừa nhận thùng hàng từ nhân viên xe buýt, chưa kịp di chuyển thì công an ập đến bắt giữ nên bị cáo không biết bên trong có bao nhiêu ma túy. Chỉ đến khi cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra, cân, bị cáo mới biết số lượng ma túy là hơn 6,4 kg”, bị cáo Hùng khai trước tòa.