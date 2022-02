Lòng dân - thế nước - vận Đảng

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta khởi đầu năm Tân Sửu 2021 bằng thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng. Tiếp sau thành công Đại hội XIII của Đảng là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và cũng thành công rất tốt đẹp.



Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát; thiên tai bão lũ liên tục ập đến, nhưng bằng tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực sáng tạo nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cả về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, nhưng bức tranh kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều điểm sáng. Ảnh minh họa: tapchitaichinh.vn

Chỉ số sản xuất một số ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam tăng trên 10%. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 1,18 triệu tỷ đồng, bằng 105,1% so với dự toán. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 2,58%. Hoạt động thương mại vẫn có những bước phát triển đáng kể. Kim ngạch xuất, nhập khẩu cả năm vượt mốc 660 tỷ USD. Theo kết quả này, Việt Nam nằm trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Với tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 26,46 tỷ USD, chứng tỏ Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư...



Những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra đã được hạn chế tối đa nhờ tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước. Các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người vẫn được bảo đảm, tạo chuyển đổi mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân... Nhờ đó, niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố; bản lĩnh, ý chí, truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, dân tộc và Đảng ta được khẳng định.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết chiến thắng đại dịch Covid-19. Ảnh: Tư liệu

Năm Tân Sửu 2021 cũng là năm Đảng ta để lại dấu ấn đặc biệt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kế thừa và phát huy tinh thần từ các nhiệm kỳ trước, Đại hội XIII của Đảng khẳng định quyết tâm chính trị với chủ trương “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Đây là chủ trương đúng, trúng và được lòng dân. Đặc biệt, qua việc hàng loạt cán bộ, đảng viên, trong đó nhiều người thuộc diện Trung ương quản lý có những việc làm “không được lòng dân” bị đưa ra xử lý trước pháp luật đã cho thấy quyết tâm gột rửa, thanh lọc nội bộ để trong sạch, vững mạnh hơn, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng mà nhân dân trao gửi của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Nhân dân hiểu rằng, khi “ý Đảng, lòng Dân” đã hòa quyện, khi Đảng đã thực sự đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết thì nhất định đất nước ta sẽ ngày càng cường thịnh. Đó cũng chính là cơ sở, nền tảng vững chắc bảo đảm cho sự tồn vong của Đảng ta và sự sống còn của chế độ ta.

Năm Nhâm Dần 2022 là một năm tiếp tục diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề. Bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, đất nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhất là đại dịch Covid-19 tuy đã từng bước được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến phục hồi, phát triển kinh tế và bảo đảm sức khỏe, đời sống nhân dân. Thiên tai, bão lũ dự báo vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong khi đó bằng những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, biến ảo, xảo quyệt, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn điên cuồng chống phá cách mạng nước ta. Thực tế đòi hỏi chúng ta phải triển khai toàn diện các nhiệm vụ: Cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vẫn phải tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời thường xuyên nâng cao cảnh giác, nhận diện rõ ràng để chủ động kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Tranh cổ động. Nguồn: Tư liệu

Dù còn những mảng màu chưa sáng, nhưng có thể khẳng định những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong năm 2021 là rất quan trọng và nhiều ý nghĩa. Đó là thành quả từ sự nỗ lực và quyết tâm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân ta. Những thành quả đáng khích lệ ấy là cơ sở rất quan trọng, tạo đà, tiếp thêm động lực để Việt Nam bước vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội mới, niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới để bước vào mùa Xuân mới Nhâm Dần 2022.



Khi lòng dân đã thuận - thế nước đã mạnh - vận Đảng đã lên thì chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng nước nhà sẽ hưng thịnh, mọi việc sẽ thành công, một năm mới tốt đẹp với nhiều gam màu tươi sáng sẽ mở ra.