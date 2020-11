Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Dự lễ, có các đồng chí khách mời: Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4; PGS.TS Nguyễn Lân Trung - Phó Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

90 NĂM LỊCH SỬ VẺ VANG

Diễn văn ôn lại 90 năm truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, giữa lúc cao trào cách mạng đầu tiên do Đảng lãnh đạo 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh đang diễn ra sôi nổi và rầm rộ trong cả nước, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị về vấn đề thành lập Hội Phản đế Đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trình bày diễn văn ôn lại 90 năm truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Việt Minh đã động viên, tổ chức các tầng lớp nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, giành độc lập dân tộc, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước của toàn thể Dân tộc Việt Nam (2/9/1945). Sau Hiệp định Giơnevơ 1954, ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất (18/11) hằng năm đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các khu dân cư trên mọi miền Tổ quốc.

PHÁT HUY MẠNH MẼ SỨC MẠNH TOÀN DÂN

Chặng đường 90 năm qua, MTTQ Việt Nam nói chung, MTTQ tỉnh Nghệ An nói riêng đã phát huy tốt vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phát động và triển khai thực hiện đã đem lại hiệu quả thiết thực, rõ nét, tập hợp được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia và đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó tạo được khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội không ngừng được đổi mới cả nội dung đến hình thức, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ chuyên trách làm công tác Mặt trận cần thường xuyên bám sát cơ sở, hướng về cơ sở, “Lắng nghe tâm trạng và hơi thở của nhân dân” để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và giải quyết yêu cầu chính đáng của Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ chuyên trách làm công tác Mặt trận “Bản lĩnh, tinh thông, đồng lòng, đổi mới”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng Bằng khen biểu dương 90 Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu trong toàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Trao giải cho các tác giả đạt giải Cuộc thi Hiến kế ý tưởng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Mặt trận. Ảnh: Thành Duy

Tại lễ kỷ niệm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ra mắt Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ: http://mattrannghean.org.vn, trang Fanpage: Mặt trận Nghệ An trên mạng xã hội Facebook; giới thiệu cuốn sách Lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển của MTTQ Việt Nam, tỉnh Nghệ An.