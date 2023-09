Lốp dự phòng có thể đi với tốc độ bao nhiêu và được bao xa?

Hiện, các hãng xe thường có xu hướng trang bị một chiếc lốp dự phòng cỡ nhỏ thay vì cung cấp một bản sao y hệt so với 4 chiếc lốp còn lại trên xe.

Điều này đến từ nhiều lý do như: Lốp dự phòng nhỏ giúp giảm không gian chiếm chỗ trong cốp xe; giảm trọng lượng cho xe, tiết kiệm nhiên liệu; giúp tài xế dễ dàng khuân vác, di chuyển và thay thế; tiết kiệm chi phí,...

Trên trang The Sun, các chuyên gia về kỹ thuật ô tô của MOTORING vừa chia sẻ và khuyến cáo về việc bạn có thể lái xe bao xa và nhanh như thế nào khi phải sử dụng lốp dự phòng cho ô tô.

Lốp dự phòng thường có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với lốp chính. (Ảnh: The Sun)

Cụ thể, theo nguyên tắc chung mà hầu hết các hãng xe cũng như nhà sản xuất khuyến cáo, lốp dự phòng chỉ nên sử dụng dưới 70 dặm (khoảng 112km). Nếu sử dụng nhiều hơn sẽ gây mất an toàn bởi đây chỉ là loại lốp nhằm thay thế tạm thời, đủ để chiếc xe có thể tới một gara nào đó để sửa chữa.

Điều này đến từ cấu tạo khi lốp dự phòng thường sẽ nhỏ hơn khá nhiều lốp xe tiêu chuẩn, lớp bố thép và polyester bên dưới lớp cao su mảnh và chịu lực kém hơn. Chính vì vậy, nó không bền như lốp thông thường và dễ bị phá huỷ nếu sử dụng trong thời gian dài.

Lốp dự phòng có đường kính nhỏ hơn khiến nó sẽ phải chịu lực lớn hơn từ trọng lượng của xe, đồng thời làm trục xe bị nghiêng lệch. Sử dụng lốp dự phòng lâu ngày có thể gây ra một số vấn đề về bộ vi sai cũng như một số chi tiết cơ khí của xe.

Ngoài ra, tốc độ của xe khi sử dụng chiếc lốp này cũng rất đáng quan tâm. Các chuyên gia cho rằng, khi một chiếc xe đang sử dụng lốp dự phòng thì tuyệt đối không nên chạy quá 50 dặm/giờ (80km/h).

Việc hạn chế tốc độ này là vì lý do an toàn khi lốp xe dự phòng thường có kích thước cũng như tiết diện bề mặt nhỏ hơn khá nhiều so với lốp tiêu chuẩn, điều này khiến độ bám đường cũng như cân bằng của xe bị ảnh hưởng, rất mất an toàn khi chạy với tốc độ cao.

Các chuyên gia cũng khuyên rằng, khi lái xe với một chiếc lốp dự phòng, ngoài những lưu ý về quãng đường cũng như tốc độ di chuyển thì tài xế cũng nên bám sát vào làn đường phía bên ngoài có tốc độ thấp, đồng thời có thể bật đèn cảnh báo nguy hiểm trong một số trường hợp.

Ngoài ra, một số loại lốp dự phòng còn được chỉ dẫn là chỉ được sử dụng cho bánh trước hoặc bánh sau. Do vậy, cần chú ý đảo lốp khi cần thiết để lắp đúng, đảm bảo an toàn.