Lớp học đặc biệt của những thầy giáo mang blouse trắng

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tặng quà các đơn vị y tế đóng trên địa bàn TP. Vinh.

(Baonghean.vn) - Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác năm 2020” do Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhằm hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), hưởng ứng Hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi năm 2020” do Trung ương Hội phát động.